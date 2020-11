Aseguradoras ya ofrecen el seguro covid19 y el proyecto pidiendo a la CSS la cobertura sigue "sin tratamiento"

El diputado José Luis Garrido del Partido SER Santa Cruz presentó semanas atrás un proyecto por el cual pide que la obra social provincial (CSS - Caja de Servicios Sociales) cubra los estudios, test, hisopados vinculados al covid19 a todos los afiliados de la provincia. La iniciativa todavía está en estudios de Comisiones y recién la próxima semana podría llegar a tener tratamiento. SIn embargo, las aseguradoras privadas, ya ofrecen el denominado "seguro covid19" que será obligatorio para ingresar a algunas ciudades del país, o hasta incluso para poder viajar.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Garrido comentó "en la última sesión no logré las manos necesarias para que se dé el tratamiento y la aprobación sobre tabla, por lo que fue designado a comisiones. No tuvo mayoría en el recinto, la verdad es que da bronca sobre todo cuando veníamos de hacer trabajos en distintas charlas en compañías de seguros y teníamos la información necesaria para llevar este proyecto a cabo”.

Por otro lado, el legislador de SER Santa Cruz agregó: “Es necesaria la cobertura, sobre todo en el sentido de los pedidos para poder trasladarse tanto en el movimiento terrestre como aéreo. Es algo necesario que la obra social cubre los test o los costos de los hisopados y lo veíamos como una alternativa para que la burocracia del estado no ponga trabas o impedimentos de la economía de los trabajadores. Se pone difícil y entendíamos que era un acto de buen criterio sino una obligación del estado, para darles una alternativa a los afiliados”.

Ante la consulta respecto a los requisitos pedidos por el Gobierno Porteño para ingresar a capital federal a partir del 8 de diciembre y la presentación de un test que certifique la negatividad, a partir de esto comentó: “La mayoría de las obras privadas si se están haciendo cargo de testeos o Hisopados, esto si sucede. Así como nosotros en Santa Cruz le solicitamos a los trabajadores el certificado de estar libre de COVID19 de origen y los trabajadores lo hacen desde la obra social. La obra social de la caja le cubre a algunos sí y a otros no, me parece que no es un criterio sino que debería ser igual a todos, esta es la lucha”.

Finalizando, Garrido destacó que debería haber una obligación por parte del estado y tener un control más preciso en los contagios o aislamientos. Conforme a esto sentenció: “Trabajar más en lo que sabemos y que termine siendo algo más positivo para todos. La idea es que cubra a todos los trabajadores como digo, no que sea selectivo o que cobra a algunos trabajadores o no”.