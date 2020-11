Gallardo lamenta el proceso de "decadencia total" del fútbol argentino

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, realizó este lunes una radiografía sincera y crítica del fútbol argentino, al asegurar que ingresó en un proceso de "decadencia total" que le produce "pena".

El "Muñeco" advirtió sobre el desarrollo de "un fútbol bastante chato", en el que "no se juega por nada" dentro de un "contexto feo" por la ausencia de público en canchas que "no son del todo agradables a la vista".

"Hay que terminar con eso si queremos un campeonato serio -reclamó-. Tenemos que evaluar las cosas desde otro lugar. Ser serios y no parecerlo y es ahí donde dejamos muchas dudas".

"Me da pena por el fútbol argentino", lamentó Gallardo, tras involucrarse en un ambiente con "miserias propias y ajenas".

El "Muñeco" hizo su análisis en la previa al partido de mañana en Brasil ante Athletico Paranaense por los octavos de final de la Copa Libertadores, torneo fijado como prioridad para su equipo.

El descargo de Gallardo surgió a partir de una pregunta por la primera vez que se refirió a las "miserias propias y ajenas" luego de la polémica por la negativa de la Liga Profesional de Fútbol para habilitar el River Camp como sede de los partidos del torneo local.

River ocupa el segundo puesto de la zona 3 de la Copa de la Liga Profesional con el mismo puntaje que Banfield pero menor diferencia de gol, contexto en el que Gallardo no se mostró motivado por esa competición.

"Cuando estábamos en un momento de 'no actividad' había remarcado que el fútbol argentino iba a ingresar en decadencia total y bueno, estamos en un proceso donde se ve lo que se ve...", introdujo.

"Un fútbol bastante chato, en el que no se juega por nada y aún así es chato. No se ven partidos entretenidos, se están viendo partidos feos, en un contexto también feo porque no hay público y en unas canchas que no son del todo agradables a la vista", describió.

"Todo lo que queremos ser no lo somos, ni desde el mensaje ni del pensamiento. Todas son ideas voladoras, sin sustento ni argumento", criticó.

Luego, el entrenador explicó que aún en este contexto encuentra motivación para seguir al frente de uno de los equipos más importantes del país.

"Cuando tenga el deseo de irme, lo diré. Me enfoco en el trabajo diario. Me desgasta pero no puedo hacer otra cosa que decir cosas que nadie menciona. Me gustaría que cambie pero me la banco", argumentó.

En una extensa conferencia, Gallardo también ofreció otros conceptos del fútbol en general, su futuro y el equipo.

"No puedo pensar en más allá que el día a día. Recuerdo que cuando perdimos contra Lanús en la semifinales de 2017 se hablaba de 'fin de ciclo'. Qué hubiese pasado si me guiaba por lo que decían", se preguntó Gallardo.

"Los jugadores no son tontos, entienden los momentos. Saben que no me gusta regalar nada y me pone del mal humor cuando bajamos la intensidad por el torneo local. No puedo disimular lo que está a la vista", expresó el DT, en referencia al enojo que le provocó la expulsión del colombiano Jorge Carrascal en la victoria sobre Banfield.

El entrenador valoró a Leonardo Ponzio, uno de los máximos referentes del plantel y uno de los jugadores que se mantienen desde el inicio del ciclo.

"A los 38 años demuestra que el largo receso no lo hizo bajar los brazos. Tiene el ADN de la competencia y eso es genial para nosotros", remarcó.

En cuanto a nombres propios, el entrenador destacó la versatilidad del juvenil Santiago Sosa, la respuesta del arquero suplente Enrique Bologna y hasta detalló los motivos de la ausencia del paraguayo Jorge Moreira, el único que se sumó al plantel en el último receso.

Sobre el caso de Nicolás De La Cruz, cuya hermana protagonizó un caso policial en las últimas horas, Gallardo aseguró que no habló con el uruguayo y deseó que esté "ajeno" a lo sucedido.

En la previa de un nuevo "mano a mano" en la Copa Libertadores de América, el exnúmero 10 "millonario" manifestó que el equipo asume la "responsabilidad" de ser el candidato de la serie ya que están "convencidos".

En este sentido, el exDT de Nacional, de Uruguay, consideró que el fútbol brasileño sigue siendo potencia por su economía pero que los equipos argentinos equiparon esas diferencias con el "espíritu competitivo".

FUENTE: Télam.