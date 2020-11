Los 40 millones de la emergencia agropecuaria: "Es el anuncio del desembolso completo a provincia a través del CAP"

Tras anunciarse la llegada de 40 millones de pesos desde Nación para los productores de la provincia afectados por la emergencia agropecuaria, desde el sector rural se aclaró que se trata del dinero anunciado y que todavía no había sido enviado a la provincia. Dichas partidas serán remitidas a través del Consejo Agrario Provincial (CAP) y se espera tener mayores definiciones sobre el destino de dichas partidas y el tiempo real de llegada de dichos fondos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Miguel O’Byrne, Presidente de FIAS (Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas) explicó “estos 40 millones no estaban confirmados y hoy se pueden entregar a Santa Cruz, se debe llevar a cabo un proceso administrativo importante del que se encargará la provincia. Esto estaba comprometido pero no estaba materializado, ahora se ratificó y se confirma de manera total, ahora el consejo agrario debe juntar la declaración de cada productor que supone haber tenido pérdida de más de 50%, conforme a esto se determinará todo el proceso de entrega”.

Finalizando, O’Byrne explicó las zonas más afectadas en la provincia y sostuvo que “Las zonas más castigadas fueron en general en el centro oeste, en el corredor de la Ruta 40 por el frío y luego la zona centro Norte como San Julián o Pico Truncado. Todas esas zonas se secaron mucho y los animales sufrieron mucho mas el invierno, no solo por la nieve sino por esta sequedad de los lugares. Cada uno más o menos va a saber su producción y sus bajas o su estado en enero aproximadamente para verificar las pérdidas presentes. Puede servir para muchos objetivos y cosas que se están conversando y que todavía no están definidas, todavía no sabemos si será un solo desembolso al consejo agrario, eso lo definirá Nación”.