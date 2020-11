Duras declaraciones de Vidal: “Son soberbios y no les importa la gente"

"No es el Frente de Todos, es el Frente de unos pocos" volvió a sentenciar Claudio Vidal, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de la Provincia de Santa Cruz y líder del partido político SER Santa Cruz, al referirse a quienes fueron sus aliados políticos en las elecciones de octubre del año pasado. Sin embargo, hoy aseguró que "parece que fui como candidato a Gobernador por Cambiemos, y no por el justicialismo, porque así me lo hacen sentir".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Claudio Vidal, no escatimó críticas hacia el gobierno provincial y hacia algunos de sus funcionarios que aseguró "son paracaidistas, llegaron este año a la provincia y no saben lo que pasa en cada rincón de Santa Cruz, ni se han preocupado en averiguarlo".

Vidal se refirió a la situación planteada con el trailer sanitario y los casi 10 mil tests de PCR que el Sindicato logró gestionar y que continúan a la espera de ser autorizados por el Ministerio de Salud de la provincia, luego de dos meses de estar parados y sin usar. "Se van a terminar venciendo y no les importa" sentenció el líder petrolero.

"Nosotros venimos trabajando y ayudando a la comunidad, siempre estuvimos predispuestos a ayudar y a colaborar. Todo el equipo médico del Sindicato se puso a disposición para justamente, ayudar en lo que hiciera falta. Esta es una situación que me genera mucho dolor, por la mezquindad política. Se equivocan y tienen una mezquindad política muy grande. Son tan egoístas y soberbios que no les importa y me hago cargo de lo que digo, Claudio Vidal se hace cargo. No les interesa, no les importa hacer algo en beneficio de la gente" sentenció.

"Esperaba del Ministro de Salud (Claudio García) otra cosa, creí que era un compañero que iba a estar a la altura de las circunstancia y hoy ha demostrado claramente que no es así. Primero se nos dijo que no íbamos a tener problema y después nos terminaron pidiendo hasta una VTV (Verificación Técnica Vehicular) a un camión que es cero kilómetro, lo cual es totalmente ridículo".

Por otro lado, Vidal agregó: “Que no se equivoquen, a mi no me perjudican, perjudican al pueblo y a la sociedad que los votó y que volvió a creer en ellos, me da pena y me duele mucho pero a mi no me perjudica sino que al pueblo si. Esos 10 mil kits que le hacen falta a varias localidades están en un camión pudriéndose, nos quedan 3 meses, pudimos aportar en salvar vidas y no los habilitan, no hay ninguna causa justificable. Me duele mucho, me da pena" sentenció.

El líder petrolero aseguró que hay integrantes del Ministerio de Salud que son "paracaidistas que aparecieron de un día para el otro en la provincia" y dijo "solo queríamos ayudar" y aseguró "hay un Ejecutivo que tiene que tomar cartas en el asunto" y agregó "el que se opone a que un hospital móvil y diez mil dósis no se usen, es capaz de hacer cualquier cosa".

Finalizando, Vidal se refirió a lo ocurrido en 28 de Noviembre tras el pedido de suspensión a Fernando Españon, Intendente de la localidad, aprobado por los concejales de la localidad. A partir de esto concluyó: “Vivimos en un país que está marcado por la democracia, pero que hoy un sector que dice ser de un determinado partido político busque derrocar a un Intendente que trabaja realmente por la localidad, que habla con los vecinos y que lucha por su pueblo es algo lamentable. No deja de ser una intención y un golpe a la democracia que no acompañamos bajo ningún punto de vista, el pueblo se expresó en las últimas elecciones y se demostró que Españón debe ser intendente en los próximos 4 años y creo que las cosas no deben ser así".

"No tengo dudas que esto que le hacen a Fernando es porque es un dirigente de nuestro partido" aseguró Vidal que volvió a hablar del gobierno provincial y dijo "no podemos tener compañeros municipales o provinciales por debajo dela línea de pobreza. No están haciendo nada para revertir esta situación. Hay gente que la está pasando mal y cerrando las puertas, con soberbia, no van a encontrar ningún tipo de solución" dijo.

Por último, aseguró "el Frente de Todos en Santa Cruz no entendió lo que se hace a nivel nacional. Yo me reúno con referentes nacionales y no trabajan de esta forma. Acá hay dos o tres que le están errando. Vivimos en una provincia rica, con muchísimos recursos y hay gente pobre, y los que gobiernan no se dejan ayudar. Hay dirigentes preocupados por las elecciones del año que viene, y sin embargo no les preocupa que hay gente que no tiene ni para un pan dulce para las Fiestas. Se están equivocando".