Para Educación es un tema terminado: "No sería prudente realizar los actos de fin de año de forma presencial"

Más allá de las marchas de egresados en distintas localidades pidiendo que se reevalúe la posibilidad de poder realizar de forma presencial los actos de fin de curso, en todos los niveles de egreso, la propia presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velásquez, desestimó esa posibilidad y aseguró que "ya es una decisión tomada".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Velásquez se refirió a la manifestación de jóvenes de 5to Año y destacó: “Nosotros venimos trabajando desde septiembre con chicos de los Centros de Estudiantes de toda la provincia, sabiendo cuál era el panorama y la situación sanitaria que atravesamos. Hay muchas cosas creativas que se presentan como alternativas para este cierre de año, nosotros en principio escuchando y monitoreando con el Ministerio de Salud debimos acatar los criterios epidemiológicos y decidimos hacerlos virtualmente, sin presencialidad y esperar la vacuna”.







Por otro lado Velásquez agregó: “Nosotros tomamos la decisión de no llevar a cabo los actos presenciales, seguramente tendremos la oportunidad de llevarlos a cabo más adelante. En el caso de los chicos que tengan inquietudes, todos los directores y maestros de nivel estamos a su disposición para explicarlas y argumentarlas todas las cosas que no sean comprendidas. Si no podemos garantizar el no contagio, es un acto descabellado llevar esto adelante”.

Finalizando, Velásquez se refirió al inicio del ciclo lectivo en 2021 de forma presencial en la Provincia el 1 de Marzo, a partir de esto sentenció: “Debemos esperar, el compromiso no es directo de presencialidad, imaginamos que en Marzo con la llegada de la vacuna estaremos en otra situación. Si los docentes son vacunados como lo dijo el Presidente, podremos estar en otra situación con cuidados, protocolos pero con menos riesgos y nosotros estamos pensando, deseando y trabajando particularmente para ese escenario. Trabajamos para todo pero si el 1 de Marzo las condiciones epidemiológicas son favorables, iniciaremos la presencialidad sin dudas”.