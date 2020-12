URGENTE: finalmente Salud liberó el trailer sanitario con los 10 mil kits de PCR del Sindicato Petrolero

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el diputado provincial del partido SER Santa Cruz, José Luis Garrido, confirmó que finalmente el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia, emitió una resolución habilitando el uso del trailer sanitario y de 10 mil neokits de PCR que el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz que conduce Claudio Vidal, habían tramitado y conseguido de manera gratuita para la zona norte provincial.

“Luego de que esto tomara estado público y de esperar una autorización para poner a disposición los kits, vimos que los días pasaban y se evidenciaba la necesidad de formalizar y hacer un pedido desde la Legislatura para solicitar explicaciones del por qué no se habilitaba” explicó Garrido.

“Por suerte tuvimos la aprobación del proyecto de forma unánime en la Legislatura provincial. No podemos tener a las localidades de zona norte tan complicadas como siguen estando. Tenemos las herramientas y recursos materiales para poner a disposición, todo de forma gratuita, y no entendíamos porqué el Ministerio no lo habilitaba” sentenció.

El legislador hizo así referencia a la resolución aprobada este jueves por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, donde los legisladores le piden explicación al Ministro Claudio García, sobre los motivos por los cuales no habilitaba el uso del trailer sanitario y de los 10 mil tests.

Si bien la entrevista radial había finalizado, apenas unos minutos después, el mismo Garrido confirmó que había sido autorizado por el Ministerio de Salud el trailer sanitario y la utilización de los 10 mil kits.

En relación a esta novedad, Garrido fue consultado por el trasfondo político que podría haber tenido la dilatación de esta aprobación: “Uno lo ve y no se entiende, el Frente de Todos fue bastante criticado desde que arrancó la pandemia y por nuestra tratamos de canalizar una situación favorable para esto”, señaló.

“Ahora hay que mirar para adelante, dejar las diferencias atrás y rápidamente coordinar con los profesionales que tienen que viajar a zona norte para poner todo a disposición y trabajar con esto, que tiene que ser una tranquilidad”, finalizó.