Trabajo de Nación reconoce a ATE en Las Heras y ahora esperan convocatoria de nueva negociación

El intendente de Las Heras, José María Carambia y el juez de la localidad Eduardo Quelín, habían puesto en duda la representatividad del gremio de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) para representar a los trabajadores dentro del Municipio de la localidad, en el marco del conflicto que llevan adelante desde hace semanas varios trabajadores. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió una resolución reconociendo la postestad representativa del Sindicato, por lo que ahora sae espera una nueva reunión conciliatoria para poder avanzars en la posibilidad de destrabar el conflicto.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Olga Reinoso, secretaria general de ATE Santa Cruz comentó la situación de los trabajadores y las medidas de fuerza aplicadas. Ante esto aseguró: “La realidad es que en un principio hubo un acuerdo en instancias anteriores pero en situaciones extremas, de un conflicto largo lo cual el ejecutivo Municipal accedió sentarse a dialogar. Todo esto en el marco de que no hay instancias de ningún tipo de diálogo para avanzar en las cuestiones salariales, condiciones de trabajo, avances que se puedan presentar, entre otras cosas. Luego se establecieron reuniones del ejecutivo en conjunto con la provincia para ver cuál era el salvavidas que la provincia le podía dar, en un principio de resolución para solventar el retraso que tiene que no es menor con los trabajadores”.

Por otro lado, Reinoso agregó: “Todo se ha venido dando en un marco de arbitrariedad y entiendo que el impacto de las medidas de aumentos por decretos se ha dado ínfimo, porque no es la demanda de las organizaciones sindicales, tenemos un intendente que no hace lectura política de lo que está sucediendo. Luego se largó un certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación en el cual se reconoce a ATE como organización sindical y queda resuelta la duda y el atropello por parte de Carambia queriendo decir que ATE no tenía ámbito en el Municipio”.

Ante la consulta respecto a si el reclamo por parte de los trabajadores continúa, las mesas de conciliación y convocatorias presentadas, Reinoso dijo que “Se generó un impás por parte de los compañeros para que el Ministerio de trabajo emita la resolución y notifique al intendente para poder sentarse a discutir y generar una mesa de diálogo”.

Finalizando, Reinoso destacó que fueron creciendo los conflictos y que son años de atraso en mejora de condiciones salariales, laborales y diferentes reclamos por partes de trabajadores de ATE en la localidad de Las Heras. Conforme a esto concluyó: “Son años de no considerar las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores, este no diálogo viene desde hace muchísimo tiempo y con todo esto se hace notar”.