Gallardo le respondió a los que dicen que lo favorece el VAR: "No me dejo llevar por esas tonterías"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, no confirmó hoy el equipo para enfrentar el jueves a Nacional de Uruguay por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y afirmó que el 'Millonario' tendrá que "estar preparado para todo" en el duelo definitivo de la serie.

"Lo voy a definir entre hoy y mañana, todavía no les he mencionado a los jugadores lo que tengo pensado porque necesitaba ver recuperaciones y cómo están hoy. Resolveré la alineación en el entrenamiento según lo que observe", dijo el 'Muñeco' en conferencia de prensa.

El entrenador, sobre su experiencia en estos duelos de Copa Libertadores, analizó: "Tenemos que estar preparados para todo, tenemos dos goles de ventaja y el rival tiene que salir a buscar el resultado. A partir de ahí, tenemos que ser un equipo inteligente, con muchísima energía para jugar el partido como se pueda presentar".

En cuanto al desarrollo del juego, estimó: "Si tengo que guiarme por lo que fue el primer partido, con Nacional tirando pelotas largas hacia Gonzalo Bergessio, tendremos que estar preparados para jugar esa segunda pelota. Intentaremos cerrar una serie que no va a ser fácil".

El partido se disputará a partir de las 21.30 en el estadio Gran Parque Central, será arbitrado por el chileno Roberto Tobar, que tendrá a Christian Schiemann y Claudio Ríos como asistentes, e irá televisado por la señal deportiva de cable ESPN2.

River ganó en la ida por 2 a 0 por lo cual con una igualdad e incluso perdiendo por 1 a 0 conseguirá la clasificación a la próxima instancia.

Sus comentarios sobre el supuesto beneficio del VAR a River

"No me dejo llevar por esas tonterías, que son ajenas a mí. Realmente no me interesa, como sí lo hace lo que corresponde que le preste atención y me ocupe. No podemos darle importancia a todo lo externo, menos cuando muchas de esas cosas quieren dañarnos", respondió Gallardo en conferencia de prensa ante una consulta relacionada al desempeño del VAR.

En la misma línea, el 'Muñeco' insistió: "Esto viene desde hace mucho tiempo, se busca desestabilizar a un equipo que desde hace cinco o seis años se ha ganado el respeto jugando".

FUENTE: Ámbito.