Acuña Kunz: “No tengo dudas que las Fiestas de Fin de Año nos van a dejar un rebrote importante"

A pesar de las recomendaciones que desde hace días emite el gobierno provincial, sobre la llegada de las Fiestas de Fin de Año, y el protocolo en el que se encuentra trabajando el Ministerio de Salud y Ambiente, no son pocos los médicos que consideran que las reuniones sociales y familiares de fin de año, dejarán un rebrote importante para los primeros días del 2021. Hace unos días lo dejó en claro en Río Gallegos, el Dr. Horacio Córdoba y ahora en Caleta Olivia, el Dr. Juan Acuña Kunz también planteó su preocupación al respecto.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Kunz, se refirió a la situación sanitaria de la zona norte y dijo "los últimos días tuvimos una curva bastante achatada, luego hubo un aumento de camas en COVID19 en el Hospital, creo que es porque familias se reunieron en los últimos días. Hoy tenemos 6 o 7 camas de terapia intensiva y en covid19 clínico tenemos más o menos 34 camas ocupadas, siempre digo que el Hospital es el sensor más importante que tiene la población de la zona norte, porque no hay otro lugar privado que reciba tanto como los hospitales públicos”.

Por otro lado, Acuña agregó: “Hemos estado dominando el contagio por otro lado, Caleta ha estado mucho mejor con respecto a Río Gallegos y pudimos controlar más la situación realmente”.

Ante la consulta respecto a la expectativa por las fiestas y los contagios que puedan presentarse, Acuña aseguró que habrá una burbuja y un rebrote en caso de que la gente no respete los cuidados, a raíz de esto sostuvo que “El rebrote es inevitable, a raíz de la gente que se va a reunir en las fiestas. Nosotros venimos haciendo un trabajo estadístico, en los 200 días de la pandemia tenemos un resumen indicador que nos permite calcular infectados, recuperados, fallecidos y población no afectada en relación a los testeos y a la posible población contagiada a futuro también. A partir de estos indicadores hicimos una estadística y podemos evitar ciertas complicaciones en términos infecciosos, si nos cuidamos estos números van a bajar”.

Finalizando, Acuña comentó la realidad de la llegada de la vacuna y la necesidad de la efectividad de la misma. A raíz de la no aprobación de la vacuna rusa para mayores de 60 años, Acuña sentenció: “Creo que es una información que hasta que no sea revisada por el ANMAT determinaremos si es así o no, es una sugerencia que se ha hecho a raíz de que en Rusia se la pusieron a mayores de 65 y aquí no sería recomendable. Cuando el ANMAT decida que es lo que va a hacer, en base a eso veremos qué decisión tomamos”.