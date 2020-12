Ricci sobre la nueva Ley de Medios: "No nos preocupa lo que se aprobó, sino lo que esconde la nueva Ley"

Con 15 votos por la afirmativa, 5 por la negativa y 1 abstención, la Legislatura Provincial aprobó esta tarde la Ley que crea el Sistema Integral de Medios Públicos de la provincia de Santa Cruz, una normativa que reestructura el funcionamiento de los medios públicos de la provincia (LU85 TV Canal 9, LU14 Radio Provincia y la Dirección de Prensa Provincial) pero que además crea un Observatorio de Medios de dudosa funcionalidad.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Nadia Ricci, diputada provincial de la UCR se refirió a la aprobación de dicha Ley y destacó "nuestra mirada va relacionada a lo que se esconde dentro de la ley aprobada, en este sentido nos preocupa el observatorio y que va a pasar con los trabajadores. Nos preocupa la no integración de un directorio por parte de distintos sectores y es un tema escudado en el sentido de que no funciona ahora y no tiene sentido que lo pongamos, es una excusa. Esto lleva a que nos quedemos con cosas poco democráticas en la provincia y no nos conformó el texto como ley ni la manera que fue tratada”.

Ante la consulta respecto al cierre de año parlamentario y las discusiones y proyectos presentados a lo largo del 2020, Ricci aseguró que “Fue un año que me dio la satisfacción del deber cumplido con respecto a todos los temas que puse en agenda. El tema sanitario en relación a lo del ibuprofeno inhalado, como también en la preparación de nuestro sistema sanitario, saber en qué se gastó la plata de la emergencia que no fue aclarado todavía. El tema educativo y los pedidos de informe respecto a la realidad de la conectividad en toda la provincia, en estos temas tengo la satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer como legisladora realmente”.

Finalizando, Ricci se refirió a las sesiones virtuales y cómo será el procedimiento próximamente para los debates presenciales en marzo del 2021. Ante esto concluyó: “No se resolvió como puede llegar a ser, terminó hoy el periodo legislativo primario y creo que se tratará a partir de marzo y tendrá que ver directamente con la situación epidemiológica. Me parece que todos tendríamos que estar en la legislatura pero veremos cómo se resuelve esto”.