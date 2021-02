El domingo 7 de enero por la mañana, desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad, partió el segundo contingente de vecinas y vecinos con destino a la Reserva Provincial Cabo Vírgenes, para pasar una agradable jornada en medio de la naturaleza en el marco del programa “Febrero en Gallegos”.

En primera instancia, Cristian Canavire, director del área comunal, hizo un balance de lo vivido el día sábado. En ese sentido, contó: “Es un balance realmente positivo el que hacemos de la jornada de ayer. Estamos muy contentos con esta propuesta del Intendente Grasso que se ha podido materializar porque la gente la pasó muy bien, y se cumplió uno de los principales objetivos, que muchos vecinos de nuestra ciudad conozcan este tipo de atractivo turístico que tenemos tan cercano. La gente llegó muy contenta por lo que arribamos con la satisfacción de poder cumplir con esta etapa del programa”, celebró.

Asimismo, Canavire añadió que los vecinos quedaron “maravillados con esta posibilidad y muchos manifestaron que de no haber sido por este programa no hubiesen podido conocer estos lugares. Charlamos con muchos vecinos que tienen varios años viviendo aquí, o que incluso son nacidos acá pero que no conocían estos sitios”, recalcó.

Con relación a la jornada del domingo, el funcionario detalló que “salimos con otro contingente de 40 personas y básicamente tratamos de acortar los tiempos con relación a lo que fue el día sábado y tratamos que la gente la pase bien, disfrute, tome fotografías y que fundamentalmente la pase en familia”, dijo.

ANSIEDAD Y GANAS DE CONOCER

Poco antes de salir, Carlos Silva, vecino de nuestra ciudad, destacó la posibilidad que la Municipalidad está brindando, y dijo: “Es una alternativa muy buena para poder salir de la ciudad a un lugar de esparcimiento que es muy atractivo. En el caso de Cabo Vírgenes, yo que soy de la zona, va a ser la primera vez que vaya. Así que estoy contento por eso. Es una deuda pendiente que ahora voy a poder saldar”, señaló.

Asimismo, Belén Godoy, joven de nuestra ciudad que estaba a punto de subir al colectivo con su pequeña hija Nerea, contó cómo se enteró de la iniciativa y dijo: “La verdad que lo vi a través de internet por una conferencia que dio el intendente y donde comentó que se iban hacer viajes gratuitos a Cabo Vírgenes. Cuando lo escuché me pareció una idea espectacular ya que muchos no contamos con auto o no tenemos cómo ir. Así que es una muy linda propuesta para que los chicos y todos podamos conocer”, destacó.