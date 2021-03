Schwartzman brilló con luz propia, avanzó a la final y definirá con Cerúndolo

El Peque se impuso en su primera presentación frente al sueco Elías Ymer. Más temprano, Federico Coria perdió con Milos Raonic, Federico Delbonis abandonó por un problema muscular y Juan Ignacio Londero no pudo con Alexandre Müller.

El actual número uno del tenis sudamericano y máximo preclasificado en el torneo que se llevará a cabo en la Argentina admitió que "perder en cuartos de final en Córdoba me dolió, pero era algo que podía suceder, ya que no me sentí cómodo jamás en la cancha".