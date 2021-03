Premios Oscar 2021: la lista completa de nominados

"Mank", un drama biográfico sobre el guionista de Hollywood Herman J. Mankiewicz, lidera la carrera por los Premios Oscar con 10 de las nominaciones reveladas. Seis películas empataron en segundo lugar con seis nominaciones cada una: "El padre", "Judas y el mesías negro", "Minari", "Nomadland", "El sonido del metal" y "El juicio de los 7 de Chicago".

En tanto, el servicio de streaming Netflix obtuvo 35 nominaciones por 16 de sus películas.

En el marco de la pandemia de coronavirus la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas postergó la entrega de los Premios Oscar hasta el 25 de abril, algo sin precedentes. La crisis sanitaria también trastornó por completo el calendario de los grandes estudios, que pospusieron o cancelaron el estreno de muchas películas programadas para 2020, dejando el campo abierto a obras muy variadas en esta edición de los Oscar.

Estos son los nominados para los Premios Oscar 2021:

Mejor película

"El padre"

"Judas y el mesías negro"

"Minari"

"Nomadland"

"Hermosa venganza"

"El sonido del metal"

"El juicio de los 7 de Chicago"

"Mank"

Mejor director

Chloe Zhao, "Nomadland"

David Fincher, "Mank"

Lee Isaac Chung, "Minari"

Emerald Fennell, "Promising Young Woman"

Thomas Vinterberg, "Another Round"

Mejor actor

Riz Ahmed, "El sonido del metal"

Chadwick Boseman, "La madre del blues"

Anthony Hopkins, "El padre"

Gary Oldman, "Mank"

Steven Yeun, "Minari"

Mejor actriz

Viola Davis, "La madre del blues"

Andra Day, "The United States vs Billie Holiday"

Vanessa Kirby, "Fragmentos de una mujer"

Frances McDormand, "Nomadland"

Carey Mulligan, "Hermosa venganza"



Mejor película internacional

"Otra ronda" (Dinamarca, Holanda, Suecia)

"Collective" (Rumania)

"¿Quo Vadis, Aida?" (Bosnia)

"Better Days" (Hong Kong)

"The Man Who Sold His Skin" (Túnez)



Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen, "El juicio de los 7 de Chicago"

Daniel Kaluuya, "Judas y el mesías negro"

Leslie Odom, Jr., "Una noche en Miami"

Paul Raci, "El sonido del metal"

LaKeith Stanfield, "Judas y el mesías negro"



Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova, "Borat, siguiente película documental"

Glenn Close, "Hillbilly, una elegía rural"

Olivia Colman, "El padre"

Amanda Seyfried, "Mank"

Yuh-Jung Youn, "Minari"



Mejor documental

"El agente topo"

"Collective"

"Crimp Camp"

"My Octopus Teacher"

"Time"

