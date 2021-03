Rechazo del sector comercial a proyecto del concejal Fuhr que impone un "libre deuda" del gremio mercantil

En la sesión ordinaria de hoy del Concejo Deliberante de Río Gallegos tomó estado parlamentario y fue girado a Comisiones, un proyecto de autoría del concejal Leonardo Fuhr (PJ) que propone una modificación a la Ordenanza N° 2.038 de Habilitaciones Comercial, incorporando una nueva exigencia en un artículo (el 9° bis) donde propone que "el departamento ejecutivo municipal solicitará a través de las áreas correspondientes, un Libre Deuda del Sindicato de Empleados de Comercio (SEmCo), el que tendrá que ser requerido en la asociación gremial para realizar trámites municipales relacionados a comercios radicados en la ciudad de Río Gallegos".

Pero la propuesta, causó malestar entre los comerciantes que consideran que se trata de una nueva traba para trámites de habilitación y desde la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG) y la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) salieron a rechazar la idea.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la titular de la CCIARG, Carolina Neil, explicó "en vez de facilitar los trámites de habilitación comercial, los obstaculizan cada vez más" y agregó "nos cayó como un balde de agua fría esta propuesta, porque no nos convocaron para dar nuestro parecer ni fuimos consultados".

"No tiene asidero legal y nos preocupa que en vez de ayudar al sector, se le pongan más trabas" dijo Neil que consideró "es una idea descabellada por lo menos".

"Esta bien que haya pasado a Comisiones porque merece un mayor análisis, pero esta claro que no hay sustento legal para esto y creemos que no va a prosperar porque invade ámbitos de competencia y si avanza, iniciaremos las acciones legales que correspondan" aseguró.

"Entendemos que el Sindicato no tiene nada que ver con los trámites de la actividad comercial, para nosotros es hasta inconstitucional. Hubiera sido importante que se nos hubiera consultado, sobre todo por ser los directos afectados. Deberían propiciar ideas para que todos los sectores crezcan, entre ellas el sector comercial. NO puede ser que las habilitaciones comerciales sean tan engorrosas" sentenció.

LA FESC TAMBIÉN RECHAZA EL PROYECTO

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), apoyó a la Cámara de Comercio de Río Gallegos en el rechazo al proyecto de ordenanza que busca establecer que para acceder a las habilitaciones comerciales, se debe contar con un certificado de libre deuda del Sindicato de Empleados de Comercio.

La entidad que representa a todas las cámaras de comercio de la provincia, advirtió que la iniciativa del concejal Leonardo Fuhr (Frente de Todos) es inconstitucional, y que no tenía sustento legal desde su origen, y que cualquier ciudadano puede advertir que es inviable.

El presidente de la FESC y dirigente de la CAME y la CGE, Guillermo Polke, cuestionó el proyecto del concejal por no contar con un soporte lógico, y consideró que esta polémica se hubiera evitado, si hubiera realizado las consultas del caso en las entidades y organismos que esta iniciativa trata de sobrepasar en el marco legal vigente.

“La Federación Económica rechaza unánimemente el proyecto que propone el concejal Fuhr, ya que el mismo es inconstitucional, arbitrario e inconsulto. No sé cómo ningún asesor o el propio concejal no haya advertido que esta iniciativa era inviable, es decir que no se puede aplicar. Cómo un gremio va tener la autoridad de entregar un certificado de libre deuda para poder tramitar una habilitación comercial que otorga un municipio. No entiendo desde la gestación de esta idea, que nadie le haya avisado al concejal que esto no es posible, me cuesta entender que el concejal desconozca que ya hay otros organismos que ya cumplen la función que aduce el autor del proyecto; combatir el empleo no registrado. Estos entes son los ministerios de Trabajo tanto de la Provincia como de la Nación. Nuestra entidad no puede quedarse al margen de esta cuestión errónea, y es por ese motivo que nos pronunciamos públicamente y apoyamos a la Cámara de Comercio de Río Gallegos, que ya transmitió su rechazo al proyecto. Además fijamos una postura clara y contundente para evitar que en otras localidades se presenten iniciativas similares, que no tengan sustento legal o que no sean consultados los actores involucrados en este tipo de proyectos de ordenanzas que colisionan con las normas vigentes, y de aprobarse este proyecto, vamos a solicitar el veto por parte del intendente Pablo Grasso”, advirtió Polke.

Por otro lado, el dirigente empresarial se preguntó que movilizó al concejal Fuhr a gestionar un proyecto de estas características por un sindicato en particular, cuando hay decenas de organizaciones gremiales en otras actividades comerciales, empresariales o económicas que requieren una habilitación comercial del municipio.

“Al tomar conocimiento del proyecto del concejal Fuhr, que es de profesión abogado, me llamó poderosamente la atención que su propósito era otorgarle la potestad de emitir un libre deuda a un solo sindicato para poder tramitar la habilitación comercial. Habría que averiguar los trasfondos de esta iniciativa. Tengo que recordarle al concejal que existen decenas de gremios que tienen afiliados que prestan servicios en las distintas actividades comerciales, empresariales o económicas, y no fueron tenidos en cuenta, más allá que debo reiterar, que esta iniciativa no se puede poner en práctica porque no cuenta con sostén legal. Acá hay que dejar que los organismos que tienen la autoridad por ley hagan su tarea. La verdad que la preocupación del concejal Fuhr, debería ser qué herramientas propone desde su banca para ayudar a combatir el comercio ilegal en todas sus ramas que no solo afecta a los trabajadores, genera competencia desleal, sino que también afecta al erario público ya que no tributa ningún impuesto. El sector comercial y empresarial de Santa Cruz no está transitando su mejor momento, ya lo hemos planteado en reiterados ocasiones y por ello hemos trabajado, y lo seguimos haciendo para consensuar tanto con los municipios, la Provincia y la Nación auxilios, planes y medidas que contribuyan a afrontar la crisis que está socavando los cimientos de la actividad comercial y empresarial santacruceña. El desafío es grande, y están en juego miles de puestos de trabajo en medio de una pandemia. Es por eso, que llamo a la reflexión al concejal Fuhr, y a todas las mujeres y hombres que tienen un cargo de autoridad para que juntos expongamos las mejores ideas y propuestas para ayudar al sostenimiento del sector comercial y productivo de Santa Cruz”, concluyó Polke.