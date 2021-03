Grasso recorrió el vacunatorio municipal: “salir adelante depende de todos”

Hoy 25 de marzo comenzó la vacunación para mayores de 70 años en el Vacunatorio Municipal. El Intendente Grasso se hizo presente en lugar, recorrió los puestos y acompañó a los vecinos en este proceso de inmunización en el marco de la lucha contra la pandemia por Covid 19. El intendente Pablo Grasso destacó la actitud de los vecinos y vecinas que están teniendo responsabilidad para “salir adelante”.

El jefe comunal saludó y dialogó con los adultos mayores, y también se interiorizó sobre la tarea realizada en hoy, teniendo en cuenta que se vacunaron 270 personas. Luego el Jefe Comunal, en oportunidad de participar de una actividad en el SOEM, habló sobre el proceso de vacunación.

“Seguir vacunando, es lo que nos piden todos”, dijo el intendente y agregó: “estamos contentos, lógicamente, con el plan de vacunación y entusiasmados con esta etapa”.

“Ojalá podamos seguir vacunando a cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”, sostuvo el jefe comunal al tiempo que comentó que “estamos agilizando otros pedidos para poder inmunizar más rápido y seguir con este cuidado”.

“En esta etapa del plan de vacunación esperamos terminar con los mayores de 70 años, para ampliarlo a otra franja de edades que están esperanzados y esperando desde hace mucho tiempo la vacuna. La esperanza se nota en la gente, principalmente en los abuelos y abuelas que se comportaron muy bien. Ellos no sólo tenían el temor a enfermarse, sino a la soledad, a no poder abrazar a sus hijos, no poder pasar esos momentos inolvidables con los seres queridos. Vamos a seguir redoblando las esperanzas y vacunando a la gente que es lo que nos piden todos”, dijo el Intendente.

Por último, Grasso destacó la actitud de la ciudad. “Los vecinos están teniendo responsabilidad y salir adelante depende de todos”, valoró que “cada uno sabe lo que tiene que hacer. No hace falta repetir la necesidad del lavado de manos, el uso del barbijo, el distanciamiento social adecuado para cuidar al otro. Si logramos mantener esto, rápidamente vamos a poder volver a la normalidad y tener una ciudad distinta, solidaria y colaborativa”, señaló.