Donación de vacunas de Chile a Río Turbio: "Implican una tramitación muy compleja"

El senador chileno de la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, presentó un pedido formal para ceder dosis de vacunas a la ciudad santacruceña de Río Turbio, adonde cientos de personas del país vecino viven con fuertes lazos familiares que vinculan ambas zonas de la patagonia argentino-chilena.

La idea es donar 15 mil vacunas que podrían ser Sinovac (China) o Pfizer con el objetivo de inocular a todos los vecinos y que, de esta manera, se puedan retomar los vínculos laborales y personales que históricamente han unido a los pobladores a ambos lados de la frontera.

“Mi propuesta busca devolverle la mano al sur argentino, que desde siempre ha cobijado a los chilenos, principalmente a los de Puerto Natales. Chile siempre ha tenido mucha cercanía y uso de Río Turbio en materia laboral por la mina, en materia de compras, alimentos, combustibles y educación. Entonces, me parece que sería un buen gesto y es muy bien recibido por los argentinos” explicó el senador Bianchi Chelech.

Sin embargo la propuesta no es tan fácil de canalizar. En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Cónsul General de Chile en Río Gallegos, Sergio Valenzuela León, sostuvo "el senador ofreció a título personal y con un fuerte sentido humanitario esta donación, pero es un tema muy complejo ya que no es trasladar las dosis y ya está. Hay un tema de logística y de movimiento de personal que es complejísimo. Son vacunas que requieren traslado a una temperatura de 50° bajo cero, o sea que no se pueden llevar en una hielera y transportarlas".

"Por otro lado, si esas dosis van a toda la ciudad de Río Turbio, se estará interfiriendo claramente con el plan de vacunación definido por la Nación Argentina y que lleva adelante el gobierno provincial, por ende no es llegar y vacunar a la gente. Reitero que fue una propuesta personal del Senador pero que tiene muchas complejidades técnicas detrás y consultas que deben canalizarse. Por ende no es tan fácil de poder concretar" sostuvo el Cónsul.

"Entiendo el sentido humano de compartir, pero no es tan factible de poder hacerlo" señaló Valenzuela León, que además acotó "tampoco es que sobren vacunas en la Región de Magallanes, ya que se lleva adelante un plan pero que específicamente está destinado a ciudadanos chilenos por ahora".

"Es una oferta generosa pero difícil de poder concretarse" reiteró el Cónsul, que admitió que hubo consultas a Cancillería en términos diplomáticos, pero que tales gestiones todavía no tienen ninguna resolución.

"Además del traslado y su logística, hay que ver el tema de la apertura de la frontera que hoy está cerrada" recordó.