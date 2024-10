Tras el escándalo: Vidal anunció cambios en su Gabinete

Había sorprendido ayer lunes que no se emitió ningún comunicado oficial desde el Gobierno de Santa Cruz sobre los hechos ocurridos el domingo a la tarde noche, que involucraron de forma directa al Ministro de Trabajo de la provincia y a otros funcionarios provinciales y custodios.

Desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el Gobernador Claudio Vidal informó su decisión: solicitarle la renuncia de varios de sus funcionarios, algunos integrantes del Gabinete ministerial, pero también salen figuras de entes descentralizados del Estado.

Según señaló el propio mandatario provincial, en algunos casos se da “porque la gestión genera un desgaste importante, más que nada en funcionarios que tienen carteras muy amplias, y por otro lado para reestructurar el Estado, entendiendo que hay personas que pueden funcionar mejor en otros entes de este gobierno”.

Acto seguido, informó que solicitó la renuncia del Ministro de Salud, Dr. Ariel Varela; al Ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez; al presidente de la Caja de Previsión Social, Marcial Cané; al Secretario de Estado de Turismo, Mario Markic; al Secretario de Estado de Comunicación Pública, Carlos Marcel; al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Sebastián Giorgión y al Gerente General de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Miguel Arroyo.

Disculpas y advertencia

Durante su alocución, Vidal solo realizó una mención especial respecto al caso del Ministro de Trabajo Gutierrez, en el ojo de la tormenta en las últimas horas por el hecho protagonizado por su custodia que terminó atricherándose en su propio domicilio.

El gobernador manifestó: “Quiero pedir disculpas a la sociedad por lo que ha sucedido, más allá de que hay cosas que no son reales, creo fielmente que el Ministro no es responsable directo, no se encontraba en la ciudad”, aunque señaló: “hay cosas que generan dudas, como un funcionario que fue guardaespaldas de funcionarios anteriores y que habíamos desafectado hace un tiempo"

"Cada uno debe ser responsable cuando toman la decisión de formar su equipo, deben tener información precisa. No llegue a este gobierno para cubrir a nadie, no voy a defender lo indefendible, quiero hacer bien las cosas” concluyó.