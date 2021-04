Banfield confirma brote de coronavirus en la previa del partido contra Estudiantes

No se sacaron diferencias en Núñez. Los dos equipos siguen en carrera por clasificar a la próxima instancia de la Copa de la Liga.

El ex futbolista del club y miembro de la Secretaría Técnica del club indicó: "No podemos encontrar el equipo que queremos y buscamos, venimos cambiando muchos entrenadores y eso no es bueno para la institución".