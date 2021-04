La AFA instó a los clubes a cumplir las restricciones de agosto ante los brotes de COVID-19

Sarmiento, Gimnasia La Plata, Banfield; ahora Independiente, incluyendo a Julio César Falcioni, su entrenador, paciente de riesgo. Los brotes de COVID-19 en los planteles de fútbol se multiplican, tanto en la Liga Profesional como en el Ascenso. Y mucho tiene que ver el relajamiento en los protocolos, inoportuno en el inicio de esta segunda ola de coronavirus que sufre la Argentina. Por eso, la AFA emitió un comunicado en el que instó a cumplir con las restricciones determinadas en agosto, fecha en la que los equipos volvieron a los entrenamientos, elaboradas con la asistencia del Ministerio de Salud y del equipo médico de la institución.

La entidad indicó que “expresa su profunda preocupación en atención a la cantidad creciente de casos de COVID-19″ e instó a “los clubes, jugadores y jugadoras, miembros de las instituciones y a toda la familia del fútbol en general, a cumplir de forma estricta con los protocolos sanitarios oportunamente aprobados”.

A su vez, subrayó que realizará inspecciones para observar si están cumpliendo con las medidas sanitarias y, de advertir los veedores que eso no sucede, “se elevará un informe al Tribunal de Disciplina a fin de que obre conforme su competencia”. Es decir que podrían recibir sanciones disciplinarias.

El comunicado fue emitido el día que en la AFA esperan una carta de los ministerios de Salud y de Turismo y Deportes de la Nación pidiendo extremar las medidas para evitar nuevos brotes y reclamando atención particular en el momento de los viajes.

En realidad, los protocolos nunca se modificaron, pero existió un relajamiento de hecho reconocido por los propios clubes. Así, aquellos jugadores o trabajadores que ya no lo estaban haciendo, deberán volver a llegar a los establecimientos ya cambiados desde sus hogares para las prácticas, evitar las reuniones en los vestuarios (eso implica bañarse en sus casas), no concentrarse antes de los cotejos; entre otras medidas. Por el momento, no corre riesgo la continuidad de los certámenes.

EL COMUNICADO COMPLETO

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Comité Ejecutivo, expresa su profunda preocupación en atención a la cantidad creciente de casos de COVID-19, tanto en la sociedad como en los diferentes equipos de nuestro fútbol. En consonancia con los lineamientos de la política sanitaria llevada adelante por el Gobierno Nacional, esta asociación insta a los clubes, jugadores y jugadoras, miembros de las instituciones y a toda la familia del fútbol en general, a cumplir de forma estricta con los protocolos sanitarios oportunamente aprobados.

La AFA, a partir de los próximos días, realizará inspecciones para corroborar el exhaustivo cumplimiento de todas las medidas. De no cumplirse las mismas, se elevará un informe al Tribunal de Disciplina a fin de que obre conforme su competencia.

FUENTE: Infobae.