Alicia: “La capacitación es la mejor manera de agregar valor y calidad institucional a nuestra provincia”

Acompañaron a la mandataria provincial, el vicegobernador Eugenio Quiroga; y el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli.

En la oportunidad, la Gobernadora se dirigió a los presentes y agradeció a las autoridades de esa Casa de Altos Estudios como así también a todas las personas que tomaron la decisión de presentar la Ley de Administración Financiera. “No fue algo que nos llevó poco tiempo sino por el contrario, creo que venimos trabajando hace más de dos años porque nosotros queríamos darle un cambio total a lo que era nuestra administración con una ley que fue muy buena en su tiempo pero que tiene más de 60 años de existencia y no está acomodada a los nuevos tiempos”, explicó. En ese sentido, la Gobernadora manifestó: “Esa ley se presentó en la Cámara de Diputados porque creo que va a ordenar todo lo que es presupuesto, movimiento de fondos y valores, patrimonio, responsables y garantizará fundamentalmente una mayor transparencia y coherencia en los programas”.

“Eso lo pude vivir de manera muy directa cuando me tocó gestionar en el nivel nacional donde aprendí mucho porque al principio no me gustaba tanto la ley porque yo venía de otro tipo de administración. Pero a medida que fui profundizando, vi todas las ventajas que tenía y como toda ley no es perfecta ni infalible, pero está más acorde a los nuevos tiempos”, consideró. A la misma vez, remarcó que la ley permite pensar en función de un programa y en función del mismo se trabaja en un presupuesto; y presenta cierta rapidez para realizar las rendiciones. “La verdad que en los años que me tocó trabajar con la misma quedé muy conforme y fue una de las ideas que traje a la provincia”, agregó

En otra parte de su alocución, la Gobernadora sostuvo que esa ley fue una de las ideas que trajo a la provincia cuando inició su gestión pero al principio, hubo algunos inconvenientes en relación a la administración general de la provincia y había que ponerla en orden y este era el desafío pendiente.

“Como toda ley, es fundamental la capacitación porque se puede establecer una ley que después se sanciona, promulga pero a veces termina en la nada. Nosotros queremos que todos nuestros estamentos estén preparados porque estamos convencidos de que esta ley asegurará una mayor transparencia y ejecutividad en el presupuesto”, enfatizó. Sobre este último aspecto, manifestó que la ejecución del presupuesto es muy lenta.

“Esta ley va a permitir un cambio mayor. Así que estamos muy contentos de que la Universidad haya aceptado este desafío. Sé que el contador Cesar Duro se podrá manos a la obra en relación a la capacitación y las 91 personas que hoy se están capacitando a nivel provincial van a tener la posibilidad en estos 18 meses, no solo de trabajar los conocimientos sino de movilizarlos e incorporarlos en la vida práctica”, subrayó.

Por otra parte, destacó la labor y predisposición de su equipo de trabajo que hoy se pone a disposición de quienes asistirán a la capacitación. “Saben que es la mejor manera de agregar valor y calidad institucional a nuestra provincia”, remarcó.

Finalmente, reiteró el agradecimiento a la Universidad, a sus autoridades, docentes y todos y todas las que se inscribieron para la capacitación. “No tengo dudas que eso producirá la transformación que imaginamos con el ministro Perincioli en el sentido que queremos cambiar la administración pública y no se cambia solo con una ley, se cambia con personas que estén preparadas. Este es un nuevo desafío y la vida es una serie de desafíos”, concluyó.