"Creí que lo que le pasó a mi hermano no iba a volver a pasar"

En Caleta Olivia no son pocos los que sostienen que el caso de Rodrigo Curaqueo que apareció muerto en el interior de la Comisaría 5° en pleno corazón del barrio Rotary 23, es un calco de lo que le pasó a Gustavo Gerez (29) en el 2016, en la Comisaría 1° donde apareció muerto en una extraña situación.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Sandra Gerez, hermana de Gustavo destacó "me enteré lo que pasó con Rodrigo y fue inevitable recordar todo lo que yo viví. Me cansé de pedir que lo que le pasó a mi hermano no volviera a pasar, y lamentablemente volvió a ocurrir".

Sandra confirmó que ya se puso en contacto con la familia "para ayudar en todo lo que pueda" y dijo " a veces uno comete errores por el dolor que tiene y creo que mi experiencia y ayuda les podrá servir.

La mujer actualmente vive en el barrio Rotary 23 y dijo "anoche se escuchaban gritos, tiros, fue una noche interminable y muy dolorosa en lo personal, me hizo revivir muchas cosas". Consultada sobre si se nota un trato agresivo de parte de algunos efectivos de la fuerza hacia la juventud, como lo había denunciado oportunamente aseguró "había cesado bastante, pero lamentablemente siempre hay algunos que creen que la mano dura es el camino. Si esto se apaña, va a seguir pasando" sentenció.