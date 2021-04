Para Rodríguez Larreta la presencialidad "no representa un mayor riesgo de contagio"

Horacio Rodríguez Larreta, reiteró este viernes su postura en contra de la suspensión de la presencialidad escolar para contener la segunda ola de coronavirus al entender que los establecimientos "no representan un mayor riesgo de contagio", por lo que pidió a la Corte Suprema de Justicia que se expida ante su pedido de frenar la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.

"Dije que iba a hacer todo lo posible para garantizar la presencialidad y voy a cumplir esa responsabilidad", dijo Rodríguez Larreta durante la conferencia de prensa que ofreció la tarde del viernes en el barrio 31 para reafirmar su intención de que permanezcan abiertas las escuelas y tras la reunión que mantuvo, por ese tema, con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos.

Rodríguez Larreta destacó lo positivo de haberse "encontrado a dialogar" con el Presidente y señaló: "Estoy convencido de que el diálogo es esencial en este momento de angustia e incertidumbre en el que la sociedad nos demanda, más que nunca, una gran responsabilidad a la hora de gestionar la pandemia".

"Una pandemia como la que estamos viviendo no admite que un Presidente y un jefe de Gobierno no tomen medidas de manera coordinada", agregó Rodríguez Larreta y precisó que en el encuentro en la Quinta de Olivos, que se extendió por casi dos horas, le presentó al primer mandatario la "evidencia nacional e internacional" que muestra que "las escuelas no representan un mayor riesgo de contagio".

El jefe de Gobierno contó que el Presidente le manifestó su preocupación respecto de la circulación de personas asociada a la educación presencial como uno de los factores vinculado a la suba de casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, donde el lunes se alcanzó el pico máximo de casos con 3,358 registros.

Agregó que, tras la reunión, pidió información respecto de lo que ocurre "en el entorno" a los establecimientos educativos, sobre todo en los traslados desde y hacia los hogares y en los medios de transporte público, y detalló que "los datos muestran que los chicos tampoco se contagian camino a la escuela".

Sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado

Por otra parte, Rodríguez Larreta confirmó la presentación efectuada esta mañana por la administración porteña ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de la decisión del Gobierno Nacional de la suspensión de la presencialidad en las escuelas por dos semanas que arranca el lunes.

"Hicimos la presentación de un recurso de inconstitucionalidad y estamos esperando que la Corte lo trate lo antes posible con la urgencia que supone que los chicos vayan a las escuelas el lunes", consideró.

Por último, se mostró "abierto a dialogar y a llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional a la luz de la evidencia que recolectamos en materia de movilidad".

Santilli, Quirós y Acuña, presentes en la conferencia

"Tenemos el fin de semana para analizar nuevamente la evidencia, escuchar la opinión de los expertos, muchos de los cuales ya se han manifestado, y llegar a un consenso que nos permita abrir las escuelas el lunes", reiteró.

De la conferencia de prensa, que se realizó en la sede del Ministerio de Educación porteño en el barrio 31, de Retiro, participaron también el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el ministro de Salud, Fernán Quirós; y la titular de Educación, Soledad Acuña.

FUENTE: Télam.