Visita de los ministros Meoni y De Pedro: Firma de convenios para mejoras en infraestructura en Santa Cruz

La primera mandataria santacruceña encabezó el acto firma de convenios con las autoridades del Gobierno Nacional, en el marco de la visita que mantienen en la provincia de Santa Cruz. Durante el encuentro, el Gobierno provincial realizó la inauguración del edificio de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, ubicado en la costanera de la capital provincial.

La Gobernadora estuvo acompañada también por el diputado nacional, Máximo Kirchner; el jefe de Gabinete de Ministros, Leonardo Álvarez; los ministros de Gobierno, Leandro Zuliani; de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli; de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; y de Salud, Claudio García.

Desde Casa de Gobierno, siguieron el acto a través de videoconferencia el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Mauricio Gómez Bull; el secretario de Interior, José Lepere; el coordinador General de UNEPOSC, Marcelo Gordillo; el subsecretario de Transporte, Rolando D’Avena; el delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Diego Calabrese; el delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, Gonzalo Chute; y el director de Relaciones Institucionales, Sergio Gargano.

En este sentido, la Gobernadora concretó las firmas de convenio para mejoras en la Infraestructura del Aeródromo Gobernador Gregores, Aeródromo El Turbio y para mejoras en Terminales de Ómnibus.

De la misma manera, la primera mandataria y los ministros de Nación firmaron convenios con los intendentes de Río Gallegos, Pablo Grasso; de Puerto Deseado, Gustavo González; de Pico Truncado, Osvaldo Maimo; de Río Turbio, Darío Menna; de El Chaltén, Néstor Ticó; y los comisionados de fomento de Koluel Kayke, Tomás Cabral; de Fitz Roy-Jaramillo, Ana Urricelqui; de Lago Posadas, Mónica Sánchez; y de Tres Lagos, Darío Godoy.

Se trata de las nuevas terminales dispuestas para las localidades de Río Gallegos, Puerto Deseado, Pico Truncado y Río Turbio y las reformas previstas para la terminal de El Chaltén. De igual manera, las firmas incluyeron los paradores seguros para las comisiones de fomento de Koluel Kayke, Fitz Roy-Jaramillo, Lago Posadas y Tres Lagos.

Asimismo, la Gobernadora realizó la firma de convenio para la infraestructura dispuesta en los puertos santacruceños que incluyen la compra de la grúa telescópica para el Puerto de Punta Quilla, la construcción de Planta Ósmosis en el Puerto de Caleta Paula, y la construcción de la Plazoleta Refrigerados y reparaciones en el Puerto Deseado.

LA GOBERNADORA AGRADECIO LAS OBRAS QUE LLEGAN A LA PROVINCIA

“Pensaba que Néstor cuando se fue como presidente de la Nación había dejado los aeródromos en funcionamiento y nosotros podíamos hacer derivaciones sanitarias en los distintos puntos de nuestra provincia. Con estas cosas que a veces pasan, el viento barrió muchas cosas y la verdad que si no me dan una mano ustedes, no podría ir para adelante”, expresó la Gobernadora. A la misma vez, sostuvo que hay que pensar en el presente y en el futuro, y en progresar y avanzar.

“Nosotros no queremos ser una provincia inviable y de hecho creo que lo estamos demostrando en todas las áreas productivas como minería, hidrocarburos, pesca, agro, frutas finas, turismo, y aun con la pandemia seguimos trabajando”, expuso.

Por otra parte, resaltó que desde que comenzó la pandemia se desarrollaron más de 900 protocolos para que las distintas áreas pudieran trabajar y evitar los contagios. “Con esfuerzo se está haciendo y con el acompañamiento de las distintas cámaras, federaciones, y mi equipo de trabajo”, agregó.

En ese contexto, recordó que “la provincia de Santa Cruz estuvo negada pero eso no nos quitó la fuerza que la aprendimos de Néstor y Cristina que lograron las transformaciones”. “Esa fuerza no la perdemos en ninguno de nuestros dirigentes”, remarcó.

Además, subrayó que Santa Cruz tiene energía para crecer pero no solo la energía que puede dar el viento, los hidrocarburos y las distintas áreas productivas, sino la energía social. “Esa fuerza Patagónica que aunque te pongan obstáculos en el camino, vos siempre buscar cómo superarlos. Y así somos rebeldes, peleamos y nos damos por vencidos. Los intendentes lo asienten porque ellos en cada una de sus localidades, todos los días están emprendiendo la transformación desde lo pequeño a lo grande”, aseguró.

La Gobernadora puso especial énfasis en la labor de los intendentes e intendentas y comisionados de fomento. “Gracias por acompañarnos con la fuerza que lo hacen y a los ministros que nos acompañan no se olviden de nosotros. Estoy muy contenta que a esta unidad portuaria la inauguren ustedes. Las obras que estamos trayendo tienen que ver con el arranque y esta obra la habíamos terminado y nunca la habíamos inaugurado y cuando me enteré que venían nada mejor que cortar las cintas hoy”, sostuvo.

Finalmente, agradeció a los funcionarios de nación porque no se olvidan de la provincia y porque están en constante comunicación con las autoridades provinciales. “Como me gustaría que Néstor estuviera acá”, concluyó.

MEONI: ""SANTA CRUZ TIENE MUCHISIMO PARA CRECER Y MERECE UN DESARROLLO PLENO"

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni resaltó el trabajo logrado y marcó “la mirada federal” de la gestión de Alicia Kirchner.

Meoni indicó al respecto: “Es un gusto estar hoy compartiendo esta jornada, en una reivindicación de un gobierno provincial con los pobladores de Santa Cruz, donde durante cuatro años un presidente decidió sacarlos del mapa de la Argentina. Hubo gente que priorizó sus diferencias políticas con habitantes, estuvo castigando a ciudadanos argentinos que no lo merecen y hoy venimos a tratar de recuperar mucho de ese tiempo que se perdió”.

El ministro de la Nación resaltó, además: “Tienen una gobernadora que tuvo decisión y determinación política que hace que hoy se pueda pensar en tener una provincia absolutamente viable y que merece desarrollo pleno”.

En referencia a la firma de convenios y las obras pautadas en las localidades de Santa Cruz, Meoni destacó: “Cuando uno mira las distancias y sabe lo que significa poder tomar un colectivo bajo techo o tener que hacerlo al aire libre con frío, seguro que las obras se valoran de manera distinta”.

Indicó que dichas obras, además, llegan “en un momento importantísimo” para poder sostener la actividad económica del país, en el marco de la pandemia y la segunda ola de coronavirus.

“Hoy son trece ciudades que van a estar impactadas con los convenios que hemos firmado; obras que tienen que ver con el desarrollo económico, como las portuarias. La provincia tiene muchísimo para crecer a partir de sus puertos, además de las obras de los aeródromos que no sólo tienen que ver con evitar siniestros y brindar una mejor operación, sino darles la posibilidad a los habitantes para tener conectividad suficiente en una emergencia sanitaria”, valoró Meoni.

De la misma manera, el ministro remarcó: “En total estamos invirtiendo más de 1600 millones de pesos en esta etapa con el compromiso asumido de seguir avanzando en el equipamiento”.

Finalmente, Meoni agradeció a la Gobernadora Alicia Kirchner, el gabinete provincial y lxs intendentes y comisionados: “Para nosotros el desarrollo armonioso del transporte es darle seguridad, operación, modernizarlo y darle la posibilidad de la mejora clara para la competitividad de las regiones”, concluyó.

DE PEDRO: "BUSCAMOS GENERAR UNA ARGENTINA MAS JUSTA"

El ministro del Interior, Eduardo De Pedro se dirigió a las autoridades provinciales, municipales y de las comisiones de fomento de la provincia y sostuvo "sabemos que los funcionarios y funcionarias de los municipios son quienes ponen el cuerpo para que estas obras además del acto y de la firma, se transformen en hechos y en acceso a derechos”, sostuvo.

Por otra parte, manifestó: “Simplemente Gobernadora quiero decirle que el Gobierno Nacional tiene una visión de la Argentina y una visión federal. Para nosotros no hay provincias inviables. Fue uno de los objetivos de campaña que tiene que ver con una concepción y el desarrollo de cada uno de los puntos de la Argentina”.

En otra parte de su alocución, De Pedro felicitó a la primera mandataria porque pasó cuatro años muy duros y de una discriminación obscena. “Pasaste cuatro años después de haber recibido una provincia mal gestionada. Hiciste el esfuerzo y fuiste el ejemplo para algunas provincias del Sur y del Norte. Cambiemos te sacó los recursos y sostuvo que esta era una provincia inviable pero con la experiencia, los consejos y las historias que nos contaron siempre de lo que hizo Néstor como intendente y gobernador, hiciste lo que tenías que hacer”, manifestó. Asimismo le dijo a la Gobernadora que en 2019 tuvo los mejores números y balances a pesar de toda la persecución.

“Con lo cual todo lo que podamos firmar con la provincia, no solo para compensar esos cuatro años y también para compensar lo que hizo Néstor e hizo Cristina con el resto de la Argentina, sigue siendo poco”, consideró. Además comentó que lo que se firmó hoy, son obras para los puertos, fortalecer institucionalmente la gestión y modernizarla, aplicar transparencia. “Son obras para generar acceso al agua potable y todo esto es necesario pero a la vez sigue siendo poco cuando uno ve cómo se desarrolló el resto de la Argentina durante los doce años de Néstor y Cristina y aquí en Santa Cruz, hicieron lo justo y necesario, pensando también en las poblaciones con mayor cantidad de habitantes”, agregó.

Finalmente, indicó que todo lo que se hace hoy tiene que ver con esos sueños que empezaron y se construyeron desde Río Gallegos y Santa Cruz.