Boca venció a Huracán y se afirmó en la zona de clasificación a la Fase Final

En un partido parejo, Boca hizo gala de su efectividad y se quedó con una victoria por 2-0 ante Huracán. El Xeneize golpeó en las dos oportunidades más claras que tuvo y se llevó tres puntos fundamentales para allanar su camino hacia la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Superliga. El partido, válido por la fecha 11° del certamen, se disputó en el estadio Tomás A. Ducó de Parque Patricios.

La primera parte tuvo un desarrollo cortado y sin demasiado brillo. El duelo era parejo y Boca solo marcaba diferencias cuando lograba transitar rápido la mitad de la cancha para apostar a las corridas de Sebastián Villa o de Frank Fabra. Sin embargo, esos intentos nunca terminaron en opciones claras de gol.

Del lado del Globo, Norberto Briasco era el único que mostraba algo de rebeldía para intentar quebrar al sólido fondo Xeneize. Fue así como los minutos pasaron sin que ninguno pudiera desnivelar y las expectativas quedaron depositadas en la segunda mitad.

El marcador se abrió ni bien iniciado el complemento. Sebastián Villa probó de media distancia. En la estirada, el arquero Sebastián Meza logró rozar la pelota y esta pegó en el palo. En el rebote apareció Franco Soldano, que le ganó en la corrida a los centrales del Globo, y empujó el balón al gol.

Unos segundos después de lograr la ventaja, Nicolás Capaldo tuvo una chance que no pudo definir con precisión y que le impidió al Xeneize conseguir una distancia aún mayor en el marcador. A partir de ese momento, el Globo se adueñó de la pelota, pero nunca encontró los caminos para inquietar al arco defendido por Agustín Rossi. Boca cuidó la ventaja y no sufrió demasiados sobresaltos. Miguel Ángel Russo tuvo tiempo para mover el banco y hasta dispuso el ingreso de Cristian Pavón, quien hacía 19 meses que no vestía la camiseta del club (regresó luego de un préstamo a Los Angeles Galaxy de la MLS). En el último suspiro, y con Huracán en busca de un agónico empate, Boca encontró espacios y Gonzalo Maroni dispuso el 2-0 definitivo.

Al conjunto de la ribera no le sobró demasiado, pero fue prolijo y cauteloso una vez que estuvo arriba en el marcador y se llevó un triunfo muy importante que le da tranquilidad de cara al futuro. El Xeneize suma 19 puntos y se ubica tres por debajo de Vélez, que es el líder de la Zona 2. Más atrás se ubican Independiente, Talleres de Córdoba y Lanús, todos con 16.

El Globo, por su parte, dejó pasar prácticamente su última chance. Con 12 unidades aparece transitoriamente a cuatro puntos de la zona de clasificación a cuartos de final, cuando restan dos fechas por disputarse de esta etapa del certamen.

