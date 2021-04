El senador Esteban Bullrich confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica

El senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich informó este miércoles que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular progresiva y que fue el motivo por el cual comenzó con trastornos en el habla en los últimos meses, lo que motivó la solidaridad y el apoyo de la dirigencia política.

En un comunicado difundido esta mañana, el senador confirmó el diagnóstico y afirmó que si bien se trata de "una enfermedad compleja" continuará "cumpliendo" sus funciones ya que tiene "un compromiso con los bonaerenses y con los argentinos".

Bajo el título "Sobre mi estado de salud", Bullrich comienza diciendo en el texto difundido a la prensa: "Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla".

"La ELA es compleja pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones", aseguró.

El senador sostuvo que "el compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos no se modifica por este diagnóstico", y añadió que "hay mucho por hacer para construir la Argentina que queremos para nosotros y para nuestros hijos".

Además, afirmó que se siente "parte de algo mucho más grande" que él y que su "vocación de servicio está intacta".

Bullrich, que había comenzado con trastornos en el habla en los últimos meses y se sometió a innumerables estudios médicos para detectar el origen del problema, adelantó que se ocupará en adelante de intentar "mejorar" las condiciones de vida de los pacientes con diagnóstico de ELA.

"Voy a sumar una prioridad más a mi vida. Desde hoy, parte de mi trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA en la Argentina. Es una enfermedad más frecuente de lo que se cree, pero sigue siendo difícil de diagnosticar. Hay mucho para hacer y me comprometo a hacer mi aporte", expresó.

En el final del comunicado, aclaró: "Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa, y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor. Tengo el apoyo inestimable de mi familia, mis amigos y mi equipo. Por ellos y para ellos, y apoyado en Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa para algo".

"Voy a averiguarlo y a hacerlo valer la pena. Agradezco de nuevo todas las oraciones y muestras de cariño a lo largo de estos meses. Tienen un valor enorme y dan fuerzas para seguir porque sé que cuento con todos ustedes para esta nueva etapa de mi vida. Mi compromiso es encararla con la misma fuerza con la que enfrenté todas las otras, que nunca fueron fáciles. Vivir, también, se trata de darle para adelante. Muchas gracias a todos, seguimos", concluyó.

Tras conocerse la noticia, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, manifestó el acompañamiento del Senado de la Nación ante la "difícil situación" por la que atraviesa Estreban Bullrich.

"Acabo de leer la carta publicada por el senador nacional Esteban Bullrich. Estoy segura que su profunda y sincera fe en Dios le dará la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación", escribió la titular de la Cámara alta desde su cuenta de Twitter.

En su posteo, Fernández de Kirchner mencionó al excanciller durante su gobierno Héctor Timerman fallecido en 2018 víctima de un cáncer y aseguró que las diferencias políticas "no deben deshumanizar".

"En memoria de Héctor Timerman creo firmemente que la confrontación política no puede ni debe deshumanizarnos", sostuvo, y agregó que desde el Senado de la Nación pondrán "a disposición (de Bullrich) todo lo que sea necesario para el ejercicio de su función".

Del mismo modo, funcionarios y legisladores de Juntos por el Cambio expresaron su solidaridad con el senador Bullrich desde sus cuentas de Twitter.

Así, el vicejefe de Gobierno porteño reaccionó y le deseó "mucha fuerza" además de enviarle "un fuerte abrazo".

"Quiero desearle mucha fuerza y enviarle un fuerte abrazo a @estebanbullrich. Además de ser una gran persona, lo admiramos porque es un ejemplo de valentía, fortaleza y perseverancia. ¡Estamos con vos!".

En esa línea, Luis Naidenoff, su colega y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado nacional, manifestó: "Esteban, sos un ejemplo de vocación y compromiso. Vas a superar este desafío con la entereza y la fe que te caracterizan, rodeado del apoyo de los seres queridos. Sabés que contás con nosotros para acompañarte".

Por su parte, la diputada nacional Graciela Ocaña afirmó: "Mucha fuerza Esteban!".

En el mismo sentido, su colega y titular de Coalición Cívica porteña, Paula Oliveto, escribió: "Querido Esteban, Dios y tu familia te van a dar la fuerza necesaria para que puedas superar todos los desafíos que se te presenten. Mucha fuerza".

También el diputado nacional del PRO Waldo Wolff dijo en Twitter: "Fuerza querido amigo. Se te quiere mucho".

FUENTE: Télam.