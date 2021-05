Advierten que será limitado el alcance de la carne a precios económicos

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y las entidades exportadoras y frigoríficas de carne vacuna entró en vigencia este miércoles, con 11 cortes disponibles a precios accesibles hasta fin de año en hipermercados. Por su parte el Mercado Central tendrá un acuerdo específico y se agregará un sistema itinerante de comercialización de carne en municipios.

Fuentes oficiales explicaron que la primera etapa del programa de carnes precios populares tuvo un cupo de 1.000 toneladas que no llegaron a consumirse su totalidad, porque hay una buena para del consumo de carne que va por otros canales de venta. En ese sentido con la ampliación a 8.000 toneladas se está aumentando el alcance del programa.

"El acuerdo es un esfuerzo muy grande por parte de los exportadores pero a la gente no le va a servir porque de las 8 mil toneladas de carne mensuales que se ponen a disposición; en Argentina se consumen 175 mil toneladas de carne. Esto representa solo el 4%", opinó el titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiariti.

"El 4% puesto en hipermercados no le sirve a la gente de bajos recursos porque no compra allí", agregó Schiariti y amplió: "No entiendo porque el Gobierno insiste con este plan porque uno va a buscar este producto y no lo encuentra en la góndola". Al respecto ejemplificó que en toda la góndola solo el 4% del ofrecimiento en hipermercado será de los cortes a precios acordados.

Sobre el acuerdo que tendrá el Mercado Central indicó que "es un buen lugar para el acuerdo y que servirá para la gente de la zona" y sobre el sistema itinerante dijo que se trata de un "horror" y describió "que vuelvan a salir camiones sanitariamente es un horror" y se preguntó quién controlará las cantidades y los sistemas de pago.

"Los matarifes están intentando ser distribuidores de este programa para que llegue a las carnicerías. No se sabe aún si Comercio le va a dar alguna participación pero de esta manera los cortes llegarían a todas las carnicerías sobretodo Gran Buenos Aires", cerró Schiariti.

Dónde estarán disponibles los cortes

Los 11 cortes estarán disponibles -hasta fin de año- en grandes cadenas de todo el país como Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Día%, La Anónima, Libertad y carnicerías Friar. El Mercado Central tendrá un acuerdo también y habrá un sistema itinerante con venta directa al público de más de 5.000 kilos por unidad de transporte.

Los cortes que se podrán a disposición serán:

Paleta $485

Carne picada $265

Espinazo $110

Vacío $499

Matambre $549

Falda a $229

Tapa de asado a $429

Asado de tira (baja del 10%) a $359.

Cuadrada o bola de lomo $515

Roast Beef $409

Carnaza $379

FUENTE: Ámbito.