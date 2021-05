Viviana Canosa al Presidente: "Nos tiene que agradecer que no prendemos fuego la Casa de Gobierno"

En su afán de no bajarse nunca de la polémica, y en una postura de oposición explícita y sin medias tintas, la conductora Viviana Canosa ahora insultó al presidente Alberto Fernández y dijo que debería "agradecer que no prendemos fuego la Casa de Gobierno".

"El Presidente le agradece a Xi Jinping, a Putin, a AMLO (Andrés Manuel López Obrador), Presidente, usted Alberto Fernández, nos tiene que agradecer a todos nosotros, a los argentinos, que no vamos y prendemos fuego la Casa de Gobierno", disparó la conductora.



"El Presidente le agradece a Xi Jinping, a Putin y la 'Putin que lo parió' y no nos agradece nada a nosotros", agregó Viviana Canosa.

Días atrás, en la previa al anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández del confinamiento por 9 días para frenar la ola de contagios de Coronavirus, Viviana Canosa tuvo como invitado a el cantante macrista "El Dipy" en su programa de la señal A24.

La conductora que viene de una seguidilla de declaraciones polémicas, sumó una más, esta vez en compañía de su invitado.

"Me da bronca que no va a pasar nada. ¿Sabés que tiene que pasar? Le tenemos que clavar una clandestina en la 9 de Julio y que se pudra todo", lanzó el cantante devenido a mediático

Canosa sin contradecir lo que su invitado había dicho, intentó justificarlo: "No es que voy a analizar al Dipy, ni voy a decir que no quiso decir lo que dijo. Lo que digo es que, sinceramente, te pones a pensar en cómo te van coartando tus libertades. La angustia que sentía anoche era: ¿Qué pasa si necesito salir y me para la policía? Tengo que decirle adónde voy y yo no soy ninguna delincuente. Yo pago mis cuentas y tengo una vida y necesito salir a tomar aire".

FUENTE: Ámbito.