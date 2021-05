Basualdo: “En todas las localidades se pudo ir avanzando en cuanto a la campaña de vacunación”

En inicio del reporte diario, Basualdo se refirió al proceso vacunatorio y el impacto del mismo en todas las localidades de la provincia. “Como venimos viendo en todas las localidades se pudo ir avanzando con los alcances de meta en cuanto a la campaña de vacunación y se pretende continuar en algunas localidades durante el fin de semana”, remarcó.

Por otra parte, recordó que anoche a partir de las 22:00 hs. se habilitó el turnero para la ciudad de Río Gallegos para comenzar hoy con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sinopharm a mayores de 60 años.

En cuanto a las consultas que surgen por parte de la comunidad acerca de la aplicación del componente de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y que el turnero no permite la inscripción para la misma, precisó: “Lo que tienen que tener en cuenta es que el turnero habilita hasta la cantidad de dosis del componente disponible. Entonces, lo que tienen que hacer cuando el sistema ya no los deja acceder, es esperar los nuevos comunicados para acceder en los días o semanas siguientes”. A la vez comentó que esa suele ser una de las razones por la cual no se puede acceder al turnero.

En otra parte del mensaje audiovisual, expuso que en el día de ayer llegaron 4.900 dosis del primer componente de Sputnik V a la provincia; y 4.800 de Astrazeneca segundo componente. “En el día de mañana estaremos recibiendo más cantidad de dosis, razón por la cual se organizará la distribución para todas las localidades de la provincia y seguir con la campaña de vacunación”, anticipó.

Otro de los temas que destacó la Directora Provincial de Enfermería, son los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de obtener algún turno para la vacunación, ya sea contra el COVID – 19 o la vacuna antigripal, que en cualquiera de los casos se debe esperar 14 días después de la aplicación de las vacunas.

“En Caleta Olivia y Río Gallegos continuamos con los turneros y en las demás localidades se dan turnos de acuerdo a la modalidad que hayan adoptado”, subrayó.

Antes de concluir, sostuvo que hay que seguir con los cuidados pertinentes como ventilar los ambientes, mantener el distanciamiento social, el lavado de manos y organizarnos para la modalidad del semáforo.