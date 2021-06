Así quedaron los cruces para octavos de final de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2021 entra en su etapa definitoria. Luego del sorteo de este mediodía en la ciudad de Luque, Paraguay, los seis equipos argentinos, además del resto de los clasificados, ya conocen a sus rivales para los octavos de final del torneo más importante del continente.

Los cruces definidos para los octavos de final de la Copa Libertadores 2021

Defensa y Justicia vs. Flamengo (BRA)

Boca vs. Atlético Mineiro (BRA)

Universidad Católica (CHI) vs. Palmeiras (BRA)

Cerro Porteño (PAR) vs. Fluminense (BRA)

Vélez vs. Barcelona (ECU)

San Pablo (BRA) vs. Racing

River vs. Argentinos Juniors

Olimpia (PAR) vs. Internacional (BRA)

Segundos antes de que salgan a la luz las bolillas, Fred Nantes aseguró que "hay una auditoría externa que controla los procesos del sorteo" para demostrar transparencia y azar en la designación de los equipos.

Minutos antes de que comiencen a salir las bolillas, el presidente de la Conmebol expresó: "Hasta hoy logramos demostrar que Sudamérica, con este protocolo, es un ecosistema seguro. Y cuando hablo del fútbol no solo me refiero a jugadoras, jugadores y árbitros. Me refiero a todos". Y agregó en su discurso: “Somos la única confederación que logró conseguir vacunas para cuidar y proteger al fútbol. Gracias a todo esto pudimos tener dos copas con muchísima pasión. Estos tipos de juegos impredecibles solo se viven en la Copa Libertadores y Sudamericana. El mejor fútbol se vive en Sudamérica".

FUENTE: TyC Sports.