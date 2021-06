La selección de Chile confirmó un caso de coronavirus en su delegación

Un miembro de la selección chilena que participa en la Copa América 2021 dio positivo a covid 19 y fue aislado del resto del equipo que se prepara para jugar el viernes con Bolivia, anunció este jueves un comunicado del cuerpo técnico de La Roja.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que un integrante de la delegación fue diagnosticado con Covid-19 positivo en el examen realizado en el día de ayer, miércoles 16 de junio”, indicó el escrito difundido en las redes sociales de La Roja.

El contagiado, cuya identidad no fue revelada, “se encuentra asintomático, aislado del grupo y bajo supervisión médica”, mientras que el resto la delegación “está con PCR negativo del día de hoy conforme a los protocolos sanitarios”, agregó la nota.

El volante Arturo Vidal del Inter de Italia, había sido el único caso de contagio por covid-19 registrado en la selección chilena durante la doble fecha de las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022 que se jugó a principios de junio. El futbolista quedó por ese motivo fuera de los partidos ante Argentina (1-1) y Bolivia (1-1) pero se recuperó para jugar la Copa América.

Chile y Bolivia jugarán el viernes en la ciudad de Cuiabá (centro de Brasil) por la segunda fecha del grupo A de la Copa América, después de que en la primera jornada La Roja lograra un empate ante la Argentina en su debut. El entrenador uruguayo Martín Lasarte contempla varias novedades en el once para el choque este duelo. Una de ellas sería el ingreso del delantero anglochileno Ben Brereton, del Blackburn Rovers, por Carlos Palacios.

El punta del Inter de Porto Alegre, considerado la nueva joya del fútbol chileno, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el partido ante la Albiceleste y dejaría el lugar a Brereton, que tuvo 13 minutos de estreno en el campo dejando una buena impresión.

“No hay dos partidos iguales. Está claro que vamos a intentar plantear ante Bolivia algún matiz respecto a Argentina, que cuenta con jugadores de nivel muy alto. No significa que Bolivia no los tenga, pero Argentina es de los equipos más importantes del mundo”, dijo Lasarte en rueda de prensa virtual en la Arena Pantanal. “A veces juegas muy bien y no ganas. Y otras veces te someten y sacas un resultado positivo. Bolivia hizo el partido que quería hacer, muy respetable. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero nos faltó materializar en goles las cuatro o cinco situaciones que tuvimos”, señaló.

El Rey Arturo Vidal volverá a ser el líder del equipo acompañado por la clásica columna vertebral que conforman el capitán y golero Claudio Bravo, los defensores Mauricio Isla y Gary Medel, el volante central Charles Aránguiz y el ariete Eduardo Vargas.

Por su parte, en el campamento verde sumar los tres puntos es una necesidad urgente. La derrota 3-1 ante Paraguay inquieta al seleccionador César Farías, aunque más lo tiene con los pelos de punta una eventual sanción a la que estaría expuesto su estrella Moreno Martins, contagiado con covid-19, por un comentario que hizo en Instagram contra la Conmebol por los contagios de coronavirus en el torneo, del que luego se retractó.

“Lo expresado en ese posteo no ha sido una declaración textual que haya dado personalmente, razón por la cual no ha sido mi intención generar una polémica, ofender o cuestionar a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ni a sus autoridades”, declaró el delantero en la misma cuenta en un mensaje difundido la noche del miércoles.

Según Moreno Martins, actual goleador de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022, la “preocupación” por contagiarse de coronavirus “fue interpretada de manera incorrecta” por quienes se encargan de hacer sus comunicaciones públicas. El artillero, que cumplirá 33 años este viernes, causó revuelo el martes por un mensaje en una historia en Instagram, en la que acusaba a la Conmebol por los contagios de covid-19 durante el torneo: “Gracias a ustedes de Conmebol por esto. Toda la culpa es totalmente de ustedes!!!”.

“Si se muere una persona que van hacer ustedes??? Lo que les importa solamente es el DINERO. La vida del jugador no vale nada???”, agregó en la publicación que luego retiró.

FUENTE: Infobae.