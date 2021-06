Se trata de personas afectadas a tareas consideradas esenciales, que durante todo este tiempo se mantuvieron prestando funciones en sus áreas respectivas.

En este contexto, María Gloria Huerta (37 años), luego de ser vacunada dijo que “soy de las últimas que nos tocó, somos del departamento judiciales de la Municipalidad, y estamos todas muy contentas de recibir esta primera dosis. Somos poquitas porque la mayoría ya les había tocado a través del plan de vacunación normal”.

Respecto de cómo ha sido atravesar este período pandémico, sostuvo que “hemos tenido que readecuarnos, en nuestra oficina estamos trabajando tres áreas juntas así que reubicamos los espacios, lo mismo en nuestras casas, porque con los nenes no es fácil. Así que este es un momento de tranquilidad, pero no para dejar de cuidarse, me da un poco mas de confianza la vacuna pero debemos seguir cuidándonos. Y esperar a que todo vuelva a la normalidad”.

Por su parte, Daniel Almonacid (27 años), afirmó que “estoy muy contento, porque soy una persona con enfermedad crónica, soy diabético, y esto me da un poco de tranquilidad. Este tiempo de pandemia ha sido muy duro, en noviembre del año pasado falleció mi papa por Covid-19. Por el área en que trabajo en la Municipalidad, he seguido en actividad, trabajando. Así que esto nos trae tranquilidad y me deja satisfecho”.