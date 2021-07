Gobierno actualiza por DNU ley de vacunas para comprar dosis de Pfizer, Janssen y Moderna

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, anunciaron esta tarde que el Gobierno firmará un nuevo DNU para que Argentina pueda adquirir vacunas pediátricas y a ampliar el espectro de vacunas disponibles, de nuevos laboratorios como Pfizer, Janssen y Moderna.

"El DNU es el resultado de un proceso de negociaciones con laboratorios proveedores que habían manifestado la imposibilidad de contratar en el marco de la ley vigente", explicó Ibarra en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno.

En este sentido, amplió que el presidente Alberto Fernández dio la instrucción hace varios meses "de encarar una negociación para encauzar las necesidades de los laboratorios con los intereses de los argentinos. Fue un proceso arduo y se trabajó mucho con los equipos técnicos y jurídicos”.

El DNU que estará publicado este sábado en el Boletín Oficial crea un Fondo de Reparación Covid- 19 para financiar el pago de indemnizaciones ante el caso de una persona que se compruebe que fue dañada por la aplicación de cualquier vacuna. Ibarra explicó que el fondeo se conformará a partir del 1,25% del valor free carrier de cada dosis que ingrese al país. En caso de que el fondo no pueda hacerse cargo, siempre deberá responder el Estado Nacional.

El nuevo decreto también elimina la palabra "negligencia" que tanta polémica causó en la redacción de la ley 27.573 de vacunas, sancionada en 2020. "Se suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad para quienes tienen el desarrollo, investigación y suministro de vacunas", aclaró Ibarra, teniendo en cuenta que en los contratos a firmar se establecerá el modo en que el Estado recibe conforme o no las vacunas que se adquieren.

También se reemplaza el término "maniobras fraudulentas" y "conductas maliciosas" por "conductas dolosas". "Esta figura ya existe en nuestro Código Civil. Ante conductas dolosas, responden los proveedores", continuó Ibarra.

Por último, en materia de inmunidad de los bienes del Estado, el DNU exime de inmunidad a las regalías que percibe el Estado nacional y los bienes privados del Estado. "Todos los bienes soberanos establecidos en la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda deben permanecer soberanos", dijo la Secretaria de Legal y Técnica de la Nación.

"Estamos logrando un marco legal que nos va a permitir contratar con nuevos proveedores", resumió Ibarra e informó que continúan las negociaciones para que "cuando se vayan aprobando las vacunas pediátricas puedan venir al país”.

Por último, se refirió al proyecto con cambios a la ley de vacunas que la oposición intentó colar anoche sobre tablas en el temario de la sesión de Diputados. "Menos mal que no se votó la ley ayer, porque si se votaba no íbamos a poder contratar. Nadie de la oposición estuvo sentado en la mesa de negociación. Hay que ser cautelosos, estamos en una pandemia. Hemos trabajado con mucha responsabilidad", sentenció Ibarra, que explicó que el Gobierno se decidió por un DNU ya que "el Congreso no está armado para responder en épocas de pandemia, los contagios no siguen los tiempos parlamentarios".

Por su parte, la ministra Vizzotti se sumó al pedido de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de no hacer uso político de las vacunas y les transmitió a los padres de niños y niñas menores de 18 años que el Estado nacional "está trabajando para que tengan la vacuna", y que para eso están "trabajando con todos los proveedores".

"Quizá fallemos en transmitir la complejidad de la negociación y parezca algo más sencillo, pero es compleja por el marco de la confidencialidad y por el marco legal, por eso: uso político no", dijo Vizzotti.

La titular de la cartera sanitaria aclaró que el DNU abre la posibilidad de negociar vacunas en tres ejes: convenios bilaterales con distintos laboratorios, mecanismo Covax y oportunidades de donación de EEUU y otros estados.

Además, explicó que Argentina ya ha recibió casi 27.000.000 de dosis, de las cuales ya ha aplicado más de 21.000.000. “El 40% de la población ya ha recibido la primera dosis. Hemos escalado la vacunación con un esfuerzo enorme. El día de ayer se llegó a un récord de 402.300 dosis aplicadas en todo el país”, celebró.

FUENTE: Ámbito.