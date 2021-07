Provincia de Buenos Aires "evalúa" que solo los vacunados ingresen a bares y restaurantes

Tras conocerse que en Francia se requerirán pases especiales de Covid-19 para ingresar, por ejemplo, a bares, restaurantes, centros comerciales o transportes; el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, afirmó que la gestión de Axel Kicillof “evalúa” también dicha posibilidad. Sin embargo, destacó que no existe falta de voluntad entre los bonaerenses para acceder a la vacunación, como sí ocurre en el país que gobierna Emmanuel Macron.

“Es una posibilidad, la estamos estudiando. Hoy la normativa nacional, el DNU, no lo habilita, y está vigente hasta el 6 de agosto. Lo estamos estudiando como posibilidad, me parece una buena medida, una medida inteligente”, dijo Bianco en declaraciones a Futuröck.

No obstante, el líder de los ministros provinciales reparó: “Apunta a un problema que no estamos teniendo de manera masiva en la Provincia, que es que en Francia los jóvenes no se querían vacunar. Es una medida que se enfoca a ese público. Cuando les ponés una obligación de vacunarse para los lugares que les gustan, como bares, restaurantes o recitales, se van a terminar vacunado”.

