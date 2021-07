Según se pudo saber en las últimas horas, Guillermo Francella se contagió de coronavirus. El actor de 66 años ya se había aplicado la primera dosis de la vacuna y, afortunadamente, transita la enfermedad con síntomas leves. Según consignó Crónica esta mañana, se encuentra aislado.

El ex Casados con Hijos estaba grabando la serie El encargado, para la plataforma Star Plus y bajo la dirección y producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Mientras tanto, el rodaje continuará sin él. “Salvo los contactos estrechos, que han quedado aislados, todo está bien”, señalaron en el mencionado medio. Gastón Cocchiarale, Gabriel “Puma” Goity, Luis Brandoni, Darío Barassi y Dani La Chepi, entre otros que forman parte del elenco, se encuentran bien.

A fines de abril, el actor había grabado un spot pidiendo clases presenciales que dividió opiniones. “Sin educación, no hay futuro”, dijo en el video que realizó para la agrupación Padres Organizados, para pedir por las clases presenciales. Del clip participaron también otros famosos como Maru Botana, María Julia Olvián y Nequi Galotti, además de profesionales de la salud, diseñadores, emprendedores y la artista Marta Minujín, que pidió: “Sin clases no hay cultura”. De inmediato, el video que se viralizó, generó voces a favor y en contra.

“Me voy a dormir diciendo ‘aguante Francella’”, “Guillermo te adoro”, “Está Guillermo Francella, ya me convenció”, “Qué grande” y “Si Francella hace indignar a los kukas, más lo admiro. Y a mucha gente le va a pasar lo mismo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en Twitter a favor del video que se sorprendieron e hicieron especial hincapié en la participación del actor de El secreto de sus ojos, Casados con hijos y Bañeros II: la playa loca, entre otras ficciones.

De la vereda opuesta, las críticas no tardaron en llegar: “Cuando se muere tu papá, podés faltar a clases. Cuando estás enfermo, podés faltar a clases. Cuando estás muerto no hay clases. Sin clases no habrá escritores, actores, médicos, docentes ni inspectores de baldosas. Pero sin vida no hay nada Guillermo Francella”.

Por otro lado, había sido noticia luego de que Erica Rivas dijera que la “sacaron” del proyecto teatral Casados con hijos, que comenzó a gestarse el año pasado y que debía realizarse en enero del 2021. “Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp, a la vez que hacían público un mail privado”, sostuvo la actriz en diálogo con Página 12. Además, recordó que había mandado un mail en el que expresaba su oposición a un libreto con “chistes que atrasaban”: “Yo pedía que buscáramos opiniones, una asesoría. Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer”.

“Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían: ‘No seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, dijo Rivas y mencionó un incómodo diálogo que tuvo con Francella, quien interpretó a Pepe Argento: “Me comí que el director (por Francella) me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Lo que me salió fue decir: ‘Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más’.

Florencia Peña, por su parte, lo defendió. “Imaginate que yo trabajé durante años con Guille, así que no tengo nada para decir en contra de él. Lo defiendo porque es un tipo con el que he aprendido mucho y lo quiero mucho. Con respecto a cuestiones que yo no manejo, no me voy a meter. Pero sí me voy a meter en las que manejo y vos sabés que yo nunca le esquivo el bulto a nada. Es una situación que me pone muy incómoda. No me voy a meter en las sensaciones de las personas ni voy a opinar de eso porque ella puede sentir lo que quiere. Desde mi lugar, para mí eso no fue lo que pasó. Hay cosas que no se cuentan, es así”.

