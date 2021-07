La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a Martín Lousteau por comparar a los fallecidos por Covid-19 con las víctimas de la dictadura en nuestro país. La exmandataria publicó un video en sus redes sociales de una intervención de la senadora Silvia Sapag, quien apuntó también contra el senador radical.

"Razón y emoción… Pocas veces confluyen tan armónicamente. Quiero compartir la intervención de la senadora Sapag en la última sesión, refiriéndose a la comparación que se efectuara entre los 30.000 desaparecidos por la dictadura y los 100.000 fallecidos por la pandemia", escribió la Vicepresidenta.

"No es lo mismo porque los 30 mil fueron asesinados y nuestros 100 mil son fallecidos a pesar de las atenciones que el Estado brindó para cuidarlos, pero sus cuerpos no resistieron", sostuvo la senadora Sapag (Movimiento Popular Neuquino), y agregó que "no es lo mismo organizar campos de concentración para aniquilarlos a construir y equipar hospitales".

Sapag consideró, también en respuesta a Lousteau, que "no es lo mismo aviones tirando jóvenes al mundo que aviones buscando millones de vacunas en el mundo".

Hace unas semanas, Martín Lousteau expresó en una entrevista televisiva: "Todos tenemos conocidos que han fallecido, seres queridos que la han pasado muy mal, pero llevalo al extremo -y no quiero hacer una comparación de mal gusto-, pero son tres veces las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina".

FUENTE: Ámbito.