La Justicia Electoral oficializó la lista de Roxana Reyes como precandidata a Diputada Nacional por la Lista "Juntos Por Santa Cruz de la UCR dentro del Frente Electoral Cambia Santa Cruz. Reyes busca renovar banca en la Cámara Baja del Congreso Nacional ya que en diciembre de este año se cumple su mandato.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la actual diputada nacional Roxana Reyes dijo que la cuestión de la falta de trabajo y de oportunidades "es un tema prioritario sobre el cual trabajar", orientando a los jóvenes "hacia oficios o profesiones que resulten más necesarios en la provincia".

"También estoy abocada a seguir gestionando por los reembolsos por puertos patagónicos que la gobernadora está de acuerdo con mi proyecto y estamos trabajando en esto; y también sobre el tema de la interconexión aérea, donde hay que buscar otro tipo de vuelos low cost para tarifas más accesibles y la llegada de más aviones a toda la provincia".

Sobre las críticas que le realizan desde el oficialismo, sosteniendo que votó en contra de muchos proyectos a favor de la provincia y de los patagónicos aclaró "miro hacia adelante, porque cuando se comienza con ese tipo de descalificaciones, quienes lo plantean, solo buscan un rédito político y además mienten".

"Yo camino, hablo con la gente y en cada charla trato de quedarme con lo que puedo hacer para ayudar. Los mismos que me critican no dicen nada que el presupuesto provincial aumentó en 7 veces, y la gente no está mejor. Llevamos 30 años de abandono, no me fijaría tanto en los últimos cinco años de gestión sino en cómo estamos en los últimos 30 años que gobierna el mismo color político. Yo estoy para sumar, para generar soluciones y respuestas y me gustaría un mano a mano con esos legisladores que me critican, porque están mintiendo cuando dicen que vote en contra de medidas que favorecían a Santa Cruz".

"Van a fracasar en este intento de instalar un relato que no es cierto" aseveró.

Sobre a qué bloque nacional sumará su trabajo en caso de ser electa, por las internas que tiene el PRO y la UCR a nivel nacional, aclaró "estoy ocupada en los temas que le preocupan a la gente, eso es un tema menor, a mi en lo personal no me preocupa en qué bloque voy a estar. Tengo en claro que mi trabajo es defender los intereses de los santacruceños y punto, la rosca política está muy lejos de las preocupaciones de la gente y por ende, no son mi prioridad. Las miserias que representan las luchas de poder no son mi forma de trabajo", sentenció.