Lo sostuvo la responsable del área de Recaudaciones de la Municipalidad. Daniela Peralta adelantó que en no más de dos semanas estará integrado el Juzgado Municipal de Faltas al nuevo sistema informático que permitirá al vecino realizar sus pagos electrónicos y con beneficios.

El prestigioso médico de Caleta Olivia aseguró que las autoridades deberían avanzar con una medida más estricta frente a los que no quieren vacunarse. "Ponen en peligro al resto y dificultan que se logre la inmunidad de rebaño" señaló. Confirmó que con la "combinabilidad" de vacunas se logran mayores porcentajes de protección ante las nuevas cepas.

Lo dijo la ex concejal radical de Pico Truncado, Hilda Nahuin quien denunció al ex intendente de esa localidad en la Justicia. "Se le comprobó que como funcionario cometió un delito" señaló la ex edil que remarcó "le dije a Roxana Reyes que Fernández es una pesada mochila que van a tener que cargar".