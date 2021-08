"La candidatura de Claudio Vidal recibió el respaldo del peronismo no kirchenrista"

Reunidos en un “Encuentro Peronista” que se llevó a cabo en la ciudad del Gorosito, más de 50 militantes y referentes de agrupaciones peronistas de toda la provincia se hicieron presentes para hacer oír su voz disidente que busca que el peronismo doctrinario vuelva a las premisas que dejó Perón. Selsa Hernández, dirigente de Puerto Deseado explicó: “estamos convencidos que la nueva figura del peronismo es Claudio Vidal, queremos que haya unidad en nuestra provincia, sabemos que compartimos principios, premisas y anhelos” y agregó “vemos que Vidal encara este trasvasamiento generacional que tanto pedimos y que llega a los jóvenes con el mensaje y las doctrinas del general.” concluyó Hernández.

Del encuentro participaron militantes de varios puntos de la provincia, se hicieron presentes representantes de Pico Truncado, Las Heras, Puerto San Julián, Rio Gallegos, Puerto Deseado y otras ciudades del interior provincial. También vía Zoom estuvieron presentes dirigentes y militantes del PJ santacruceño.

Antes de finalizar, algunos vieron la oportunidad de convocar al precandidato a diputado por el Frente SER-UNIDOS, Claudio Vidal que se encontraba en la zona. Tras un tiempo de espera y ante la sorpresa de muchos Vidal se hizo presente junto a Mónica Pereyra y Sergio Acevedo, los 3 precandidatos titulares de la lista. Allí las organizadoras de “Encuentro Peronista” les entregaron un documento de apoyo a sus precandidaturas y también el compromiso de trabajar desde la militancia para lograr las bancas en la legislatura nacional.

La Dra. Mónica Pereyra agradeció a la militancia reunida y expresó “venimos a pedirles que nos acompañen, llevamos las banderas de Perón y Evita, somos hombres y mujeres que queremos devolverles a la sociedad la justicia social que hoy les hace tanta falta”. Con un discurso mas férreo Sergio Acevedo hizo un racontto de los gobernadores peronistas de Santa Cruz, desde Cépernic hasta Kirchner y pidió “tenemos que ayudar para que Claudio (Vidal) llegue al congreso y lo vamos a acompañar, es importante que se deje el miedo atrás. No podemos acostumbrarnos a ver pibes y pibas en la pobreza y el hambre, tenemos que revertir esta realidad. Necesitamos una nueva voz en el congreso”, culminó Acevedo.

Por último, Claudio Vidal tomó la palabra y agradeció a la militancia reunida. “Sé que muchos no me conocen pero vengo a participar en política porque estoy cansado de las injusticias. Las mismas que me llevaron a ser delegado y hasta Secretario General del sindicato más importante de Santa Cruz, las mismas que me llevaron a alzar mi voz contra la federación petrolera. Esta voz es la que quiero llevar al congreso de la nación y hacer escuchar a los santacruceños” aseguró Vidal.