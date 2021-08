Diego Schwartzman y Facundo Bagnis iniciaron este lunes el US Open, uno de los cuatro Grand Slam, con sendas victorias ante el lituano Ricardas Berankis y el japonés Taro Danie, por 7-5, 6-3 y 6-3 y 6-3, 6-3 y 6-3, respectivamente, para su clasificación a la segunda ronda.

Schwartzman, 14to. en el ranking mundial de la ATP y undécimo favorito en Nueva York, se impuso luego de dos horas y 21 minutos en la cancha 5.

El primer set resultó muy parejo a pesar del bueno comienzo del "Peque" con el parcial 2-0. A partir de ahí cometió errores,

Berankis forzó su remate de derecha y equilibró el juego. El tenista porteño se recuperó: estaba 6-5, pero 0-40 con su saque cuando obtuvo todos los puntos restantes para el 7-5, en base de buenos servicios y mejor defensa.

Schwartzman aprovechó errores no forzados de Berankis para llevarse el segundo set por 6-3, con mayor efectividad en el primer servicio, y mantuvo el nivel en el tercero.

El "Peque" caminó por la cornisa en algunos momentos, pero supo recuperarse en su primer enfrentamiento ante el lituano y se convirtió en el segundo argentino en acceder a la siguiente ronda, tras el triunfo de Facundo Bagnis ante el japonés Taro Daniel.

El siguiente rival de Schwartzman surgirá del cruce entre al checo Jiri Vesely (89) y el sacador sudafricano Kevin Anderson (75).

Mientras que Bagnis, número 80 del ranking mundial, necesitó de 2 horas y 2 minutos para consumar el triunfo ante Daniel (109), con una actuación convincente en la cancha 12 y se transformó en el primer argentino en pasar de ronda.

El nivel de Bagnis fue demasiado para Daniel. El santafesino estuvo muy concentrado y rápido en cada punto para no cederle opciones al japonés.

Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre el santiagueño Trungelliti (198) y el español Alejandro Davidovich Fokina (33), que juegan en esta jornada.

Luego Pella (84), por su parte, jugará frente al serbio Filip Krajinovic (38), no antes de las 19, en la cancha número 4, y si lo supera irá luego contra un tenista estadounidense: Frances Tiafoe (51) o Christopher Eubanks (216).

El orden de juego para la jornada propone dos partidos muy atractivos en la cancha central Arthur Ashe, el primero en el segundo turno de la jornada que se iniciará a las 12 y seguramente no antes de las 14, entre el griego Stefanos Tsitsipas (3) y el británico Andy Murray (114), ex número uno del mundo y ganador del US Open en la edición de 2012.

La sesión nocturna de la cancha central comenzará a las 19.30 y anuncia para no antes de las 21.30 al ruso Daniil Medvedev (2) frente al talentoso francés Richard Gasquet (82).

Los otros argentinos del cuadro de singles, Federico Coria, Federico Delbonis y Nadia Podoroska entre las damas, debutarán mañana.

FUENTE: Télam.