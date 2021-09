Los diputados de SER se separan del Bloque del Frente de Todos en la Legislatura

Claudio Vidal, el presidente del partido SER Santa Cruz, lo comunicó a través de las redes sociales. “Las y los legisladores de SER UNIDOS comunicamos la decisión de separarnos formalmente del bloque del Frente de Todos de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, y anunciamos la creación de una nueva bancada parlamentaria”, aseguró.

“Diferencias conceptuales, metodológicas y de objetivos fueron alejándonos del FdT. Todo aquello que nos había llevado a participar en la integración de ese bloque en 2019, se desvirtuó en poco más de año y medio de labor legislativa. Durante este tiempo nos hemos encontrado con actitudes sectarias y excluyentes que solo han generado tensión y demostraron la indolencia del gobierno a las urgencias y necesidades que padece el pueblo santacruceño”, sostuvo Vidal.

“Nos sobran fundamentos que justifican nuestra partida. Asuntos públicos tan trascendentes, como la relación entre la Provincia y los concesionarios que explotan nuestras riquezas o recursos naturales, están lejos de satisfacer el resguardo del bienestar general de nuestro pueblo, siendo un claro ejemplo de ellos la falta de exigencias para que las empresas y operadoras realicen las inversiones que legal y contractualmente están obligadas. De la misma manera, cuestionamos la ausencia de protagonismo provincial sobre la intervención en el yacimiento carbonífero para generar energía eléctrica, o la falta de control en nuestro mar Argentino”, remarcó en el comunicado.

Asimismo puntualizó: “Tampoco hemos logrado convencer con nuestra participación en el actual gobierno, de la necesidad de industrializar y desarrollar Santa Cruz, de crear valor agregado, de generar empleos, de valorar la producción ganadera y agrícola, de crear nuevas opciones para el desarrollo turístico”. Luego sumó que “Por todo esto, no podemos seguir perteneciendo a un bloque que impulsa y convalida políticas que no compartimos, políticas que no nos representan”.

“Estas cuestiones nos llevaron al pleno convencimiento de crear nuestro propio ámbito legislativo. Un espacio que sea la expresión de nuestra pertenencia partidaria y a la voluntad política de crear un nuevo agrupamiento, con otros partidos políticos, otras expresiones partidarias e ideológicas, otras organizaciones sociales, culturales y económicas que puedan aportar y enriquecer las soluciones que necesitamos para salir de esta situación de postración, descreimiento y desesperanza de gran parte de nuestras vecinas y vecinos en todo el territorio de la provincia. Para eso, buscamos fortalecer nuestra posición en la legislatura desde un perfil propio, propositivo, positivo e innovador. Somos peronistas y no peronistas que queremos recuperar el futuro de Santa Cruz para las y los santacruceños”, afirmó.

“Tenemos la certeza que, a partir de la creación de este nuevo bloque, nuestra sociedad puede estar mejor representada. Por eso le pedimos a las legisladores y legisladores como así también al presidente de la Honorable Cámara, Eugenio Quiroga, que reconozca cuanto antes el bloque parlamentario que estamos formando, brindándole la estructura y las herramientas necesarias para su correcto funcionamiento”, concluyó.