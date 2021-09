Desde el martes, en El Estado en Tu Barrio está instalado un box de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos dedicado a la vacunación contra el Covid-19 a mayores de 18 años. Se trata de primeras y segundas dosis de Sinopharm y AstraZeneca, destacándose que no es necesario sacar turno previo, si no que se hace por orden de llegada.

El doctor Néstor Murray, Director de CAPS Peliche y uno de los responsables del proceso vacunatorio que lleva adelante la Municipalidad, resaltó el incremento en la demanda de vacunas respecto del martes, e invitó a vecinos y vecinas de sectores aledaños al Gimnasio “Indio” Nicolai (14 entre 13 y 17) a acercarse para recibir tanto la primera como la segunda dosis, aclarando que para la vacuna Sinopharm deben haber pasado 21 días desde la aplicación de la primera, y en el caso de AstraZeneca, 8 semanas.

“Cuando vamos por los barrios notamos que hay un porcentaje de población que no ha recibido la ni la primera dosis, muchos porque no se quisieron vacunar en su debido tiempo y hay un porcentaje que no contaba con los medios para inscribirse en las paginas”, analizó Murray, al tiempo que destacó la baja en los casos a nivel nacional, que atribuyó al proceso vacunatorio.

También dijo que se buscará seguir llegando a los barrios para alcanzar a todas aquellas personas que todavía no fueron vacunadas y aclaró que más allá del vacunatorio itinerante, también continúa en funciones el que está ubicado en el Gimnasio 17 de Octubre, que después del mediodía atiende por demanda a personas sin turnos.

La vacunación en El Estado en Tu Barrio continuará hasta el viernes de 9 a 13 en el “Indio” Nicolai, destacándose que vecinos y vecinas mayores de 18 años tendrán la posibilidad de vacunarse con primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19 y segundas dosis de AstraZeneca (con 8 semanas desde la primera) y Sinopharm (luego de 21 días de haberse aplicado la primera).

Además, en El Estado en Tu Barrio vecinos y vecinas tienen la posibilidad de acceder a una gran cantidad de trámites y gestiones, y también se está haciendo castración gratuita de mascotas, con turno previo.