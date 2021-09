El presidente Alberto Fernández continúa esta tarde en Casa de Gobierno en medio de la incertidumbre política provocada por la renuncia de buena parte de su Gabinete de ministros tras la derrota en las PASO del domingo. Tras reunirse con su mesa chica, primero, y luego con los ministros que no presentaron su dimisión, continúan los encuentros a puertas cerradas.

El Presidente se reunió en primera instancia sus más cercanos, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta.

En otra sala, se reunieron los ministros de Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Turismo y Deportes, Matías Lammens, de Salud, Carla Vizzotti; de Trabajo, Claudio Moroni; de Seguridad, Sabina Frederic, el canciller, Felipe Solá y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

En medio de apoyos que comenzaron a llegar a Casa Rosada por parte del sindicalismo y organizaciones sociales -Uocra, Camioneros, CGT, Movimiento Evita- fuentes del Gobierno le confirmaron a Ámbito que los ministros le recomendaron a Alberto Fernández salir a a hablar antes de que finalice la jornada, en medio de la escalada de rumores e incertidumbre.

El jefe de Estado, que esta mañana presentó en el Museo del Bicentenario el proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, regresó a Balcarce 50 pasadas las 16.30 junto al secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi, luego de que buena parte de su Gabinete ofreciera su renuncia.

El exjefe de Gabinete y actual Interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández también se hizo presente esta tarde en Casa de Gobierno. "No hay ninguna crisis política", expresó al retirarse una hora después y destacó como "un muy buen gesto político" la presentación de dimisiones. "El presidente no me ofreció nada", dijo ante la prensa.

La decisión de los funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, decantó en un contexto de fuerte crisis interna al interior del Frente de Todos tras la derrota electoral.

Los ministros Eduardo "Wado" De Pedro, Martín Soria, Juan Cabandié, y Roberto Salvarezza, y las funcionarias Luana Volnovich y Fernanda Raverta pusieron este mediodía a "disposición" del Presidente su renuncia al cargo.

"Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019", subrayó De Pedro.

En una carta dirigida al mandatario nacional, el ministro del Interior sostuvo: "Escuchando sus palabras del domingo por la noche dónde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición. Saludo a Usted muy atentamente".

En tanto, el titular de la Cámara de Diputados y tercer socio estratégico del Frente de Todos, Sergio Massa, decidió reunir esta tarde a sus funcionarios en el Gobierno para analizar los pasos a seguir en la sede del Frente Renovador en Retiro.

