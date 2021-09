Este sábado, en el hogar de Aaron Leiva, un niño de tres años con Trastorno del Espectro Autista y un retraso madurativo, se hizo presente el intendente Pablo Grasso para participar de una reunión en la que familiares y amigos del menor le contaron su sueño de tener un espacio ideal para que chicos con distintas condiciones puedan desarrollar actividades recreativas y deportivas, de manera habitual, segura y gratuita a fin de que nadie quede afuera. La mamá de Aaron, Silvana, le contó al intendente de qué se trata este proyecto que piensa no sólo para su hijo, sino para todos los chicos con discapacidad de la ciudad.

“Mi mayor motivo para crear este espacio es mi hijo Aaron. Quiero que él, como otros niños con discapacidad, tenga su propio espacio, porque ellos también pueden divertirse e interactuar, al igual que aprender de ellos mismos. Detrás de este proyecto hay un grupo de familiares y amigos, acompañando la propuesta, que con el interés del Municipio da un paso más”, contó Silvana.

En este camino, la vecina se hizo presente en la oficina privada de Grasso, en el Palacio Municipal, donde solicitó una audiencia para ver al intendente y exponer la propuesta. Sin embargo, fue el propio jefe comunal el que se acercó hasta su casa para participar de una reunión en la que ella, junto a otros propulsores del proyecto, le explicó cuáles eran sus necesidades, y sus anhelos.

Silvana Leiva fue clara: la idea es crear un gimnasio deportivo y recreativo exclusivamente para niños y niñas con discapacidad, en donde puedan realizar actividades sin restricciones, de manera segura y con gente capacitada. Ella es la mamá de Aarón, quien padece epilepsia nocturna, lo que le produjo un retraso madurativo. “Recientemente fue diagnosticado con TEA y al tener estos problemas, no puede asistir a un gimnasio aunque sea inclusivo”, explicó.

“Somos conscientes de que existen espacios donde se trabaja en la inclusión, pero hay horarios restringidos, límites en cuanto a las edades, no están todos los deportes, entre otras limitaciones. Queremos que nuestros hijos tengan la posibilidad de tener un espacio para ellos, donde ejerzan los mismos derechos que tienen todos”, declaró, al tiempo que imaginó que “este establecimiento pueda tener un lugar recreativo en donde puedan hacer diferentes actividades, como arte, pintura y demás”.

Contó que “en el caso de Aaron, además de ir a la escuela especial y a sus terapias, después no tiene nada para hacer. No podemos hacer como el resto de los padres, que pueden llevar a sus chicos a actividades gratuitas. Para el caso de los chicos con discapacidad, esto no existe”.

“Por eso, sería muy bueno que ellos tengan este gimnasio, un lugar donde ir a jugar luego de realizar todas sus actividades del día. Que puedan participar de las propuestas deportivas que hacen los demás, más allá de su discapacidad. Queremos un gimnasio adaptado para ellos y con profesores capacitados. Es lo que necesitan, salir del encierro y acá no hay nada para ofrecer”, dijo la mamá de Aaron.

Sostuvo que “la respuesta del intendente fue favorable. Nos escuchó, nos dijo que era una probabilidad, coincidió con la necesidad de crear este tipo de espacios. Se interesó en nuestro proyecto, por lo que confiamos en que salga. Somos muchos los que tenemos este tipo de necesidades, familias con niños pequeños hasta adolescentes que quedan fuera del sistema. Esta sería la solución”.

Para finalizar plasmó su sueño en palabras: “Quiero que sea un espacio en el que los chicos jueguen, se diviertan, que hagan lo que les guste, sin limitaciones. Desde futbol, gimnasia artística, básquet, arte, etc. Un gimnasio como el que tienen todos, pero destinado a ellos. Incluso sueño con verlos con una camiseta que los represente. Que represente a su gimnasio”, concluyó.

Quienes quieran sumarse a este proyecto o recibir información puede hacerlo a través de la página de Facebook Elmundodeaaron Leiva.