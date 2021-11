Gustavo "Kaky" González: “Cuando Reyes llega a un lugar tiene que esconderse, nosotros miramos de frente al pueblo”

De recorrida por la ciudad en la que también es intendente, y entre la buena recepción de los vecinos de distintos barrios de la localidad, Gustavo ‘Kaky’ González se refirió en duros términos a Roxana Reyes, la candidata de Juntos por el Cambio (espacio político cuyo máximo referente es Mauricio Macri), quien busca repetir su banca en el Congreso de la Nación.

“Cuando Reyes llega a un lugar tiene que esconderse, nosotros miramos de frente al pueblo, nos hacemos cargo de nuestras fallas y seguimos luchando por la gente”, enfatizó González sobre la actual diputada Nacional. “Ella se refugia y se mueve sólo en círculos que le son favorables con personas que no la cuestionan. Casi que hace que nos preguntemos para qué bajó a Santa Cruz”, ironizó el referente del Frente de Todos que acumula más de 30 mil kilómetros recorriendo la provincia desde que se oficializara su candidatura.

“El daño que han hecho no tiene nombre”, remarcó en clara alusión al gobierno nacional que comandó Mauricio Macri entre 2015 y 2019, tiempo suficiente para endeudar al país de una forma histórica con el Fondo Monetario Internacional (FMI); desfinanciar la obra pública y propiciar las condiciones para que una inflación feroz se apodere de la economía argentina. “Recuperarnos del legado macrista en la provincia es una batalla titánica que aún estamos librando al día de hoy. Ahora aprovechan la desgracia de la pandemia para volver a hacer política mintiendo y diciendo que no hicimos nada durante este tiempo”, sostuvo ‘Kaky’. “No señor, no señora, no estábamos ‘no haciendo nada’, estábamos intentando arreglar el desastre que la oposición dejó”.

Para González, Reyes “se pasea por lugares específicos de la provincia mostrando miserias, obras inconclusas o deterioradas diciendo que son producto del kirchnerismo”. “Yo le pido que por una vez sea sincera con el pueblo que la puso donde está; durante cuatro años acompañó una gestión que no invirtió un peso en los santacruceños y santacruceñas y encima le quitó recursos. El discurso es indignante, no para nosotros que hoy somos gobierno, sino para el pueblo al que sometieron y saquearon desde 2015 a 2019”; sentenció el deseadense.

“La vigencia de Reyes radica en Río Gallegos donde históricamente el radicalismo ha tenido una base fuerte de votantes, pero el resto de la provincia no se siente representada por ella”, teorizó el candidato oficialista que también se manifestó sobre la nueva imagen que la oposición santacruceña de Juntos por el Cambio quiso mostrar luego de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. “Hoy me causa gracia ver cómo se saludan con sonrisas en spots de campaña. Antes de las PASO peleaban y se señalaban entre ellos. Son un ejemplo de la desunión que su modelo produce entre los argentinos”.

“A mi juicio no debe haber dudas entre elegir un modelo que instaló falacias sobre Santa Cruz en los medios nacionales y otro que defendió los derechos de la provincia durante cuatro de los más nefastos años de la historia democrática argentina”; analizó ‘Kaky’ González. “Por eso le pedimos a los argentinos y argentinas que este 14 de noviembre nos acompañen. Unidos vamos a poder luchar por nuestros sueños y no dejar que nunca más vuelvan a arrebatárnoslos”, cerró.