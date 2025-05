Griselda Fabregat y la preocupación por la pérdida de empleo y cierre de sucursales

Griselda Fabregat, secretaria general de La Bancaria Santa Cruz, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador se refirió a las problemáticas actuales del sector.

“Este mes se termina la fusión del Galicia con el HSBC y pasa a ser Galicia totalmente. Estamos preocupados por la pérdida de puestos de trabajo porque la mayoría de nuestros compañeros están decidiendo irse porque el banco les ofreció una indemnización bastante jugosa. Del 100% que tenemos de trabajadores, el 50% y quizá más se están yendo”, advirtió.

Según indicó, se trata de trabajadores con muchos años de antigüedad que ven “la animosidad del Banco Galicia de que hay que empezar de cero”.

“No importa en qué cargo estás, no importan tus antecedentes de tantos años ni tu experiencia, empezás de cero. A mí lo que me preocupa son los puestos de trabajo y que realmente nuestros compañeros sean bien recibidos. Porque cuando un banco compra a otro, compra la cartera y el personal idóneo también”, agregó.

Por otro lado, manifestó que “los retiros voluntarios son despidos encubiertos”.

“Esta gente no se reemplaza porque lamentablemente lo que nos dejó la pandemia, especialmente en nuestro sector, es la demostración de que a través de las tecnologías podemos ser reemplazados”, indicó.

“Es paradójico porque a nuestros compañeros les exigen metas, meter tarjetas, meter préstamos y sin embargo vos estás incentivando a la gente que lo saque de forma electrónica. Al que está en el banco atendiendo, al que vos le estás pagando el sueldo todos los meses, no se la facilitás”, cuestionó Fabregat.

Respecto al descenso de personal en los bancos, la dirigente señaló que hoy suele haber “un responsable de casa que hace de gerente, contador y tesorero”. “Nos pasó y nos pasa en el Banco Santa Cruz”, ejemplificó.

Además, advirtió sobre el cierre de sucursales. “Nosotros hasta junio tenemos una sucursal del HSBC y una del Galicia acá en Río Gallegos y lo mismo en Caleta. Va a quedar una. Tenés dos sucursales que cierran y más del 50% del personal que se va de los bancos, del sistema financiero. La verdad es preocupante”, aseguró.

Por otra parte, Fabregat dijo que hay una tendencia, al igual que durante el neoliberalismo, a que queden bancos nacionales y no extranjeros.

“Nos estamos quedando con muy pocos bancos extranjeros en el país y quedan los nacionales. Está quedando todo en manos del Macro, del Banco Galicia, son los bancos que están comprando los otros bancos. Hasta no hace muy poco se corría el rumor de que el BBVA se iba y lo compraba Eskenazi. El grupo Eskenazi ofreció por el Banco Patagonia también”, detalló.

“Vuelve a pasar lo mismo que en los ‘90, están boicoteando al Estado, demostrando que los productos del Estado son ineficientes”, cuestionó.

Al respecto, aseguró que hace dos años el Banco Nación tenía la mejor aplicación y hoy no funciona. “Está hecho a propósito, no es porque los empleados hacen que no funcione”, afirmó.

Y añadió: “Yo veo un gobierno que está muy comprometido con el FMI y una de las premisas del Fondo Monetario es la privatización del Banco Nación. No quieren un banco estatal que marque las tasas a la plaza”.

En ese sentido, Fabregat resaltó que el Banco Nación tiene las comisiones más baratas y los intereses punitorios por atraso más bajos. “No quieren un organismo que le marque el paso al resto”, advirtió.

Por último, la dirigente destacó que “no hay ningún banco que le preste a una PyME, excepto el Banco Nación”.

De la misma manera, resaltó el rol social de la entidad para atender el impacto de fenómenos como la sequía. “Yo no vi que saliera ni el Galicia ni el Macro ni ninguno de los bancos privados, por más que sean nacionales, a ofrecer atajar una catástrofe”, apuntó.

“No hay nadie que vaya a ocupar el lugar que hoy ocupa el Banco de la Nación Argentina”, finalizó.