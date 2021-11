El representante ante el FMI afirmó que se alcanzaría un acuerdo "a más tardar en marzo"

El director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, estimó que "a más tardar en marzo" se alcanzaría un nuevo acuerdo con el organismo multilateral, con proyecciones de crecimiento, tipo de cambio y recaudación que eviten un escenario de recesión.

"No se puede pagar sin financiamiento nuevo del Fondo, sin un calendario nuevo. Discutís programas para que el Fondo te preste de nuevo para pagarle, el calendario es una imposición de la realidad, está claro cuando debería estar finalizado y eso debería ser a más tardar en marzo", señaló Chodos en declaraciones al diario Clarín.

El funcionario dejó en claro que "lo que plantean los paladines del ajuste, termina mal. El Programa va a tener que hacerse sin recesión, venimos del Programa más equívoco de la historia del Fondo".

Chodos cuestionó el accionar del gobierno precedente con la solicitud del préstamo al FMI: "El diagnóstico fue que era un problema de confianza, pero se hizo eso para justificar dos puntos prioritarios para el gobierno anterior, que no quería reestructurar deuda ni poner controles de capitales. Vos llamás (al organismo) cuando tenés problemas estructurales de balanza de pagos, no cuando la deuda es insustentable", dijo.

En cuanto a las negociaciones que se llevan adelante con el FMI, aclaró que se "discuten proyecciones de crecimiento, recaudación y tipo de cambio. No se discute si el tipo de cambio es adecuado o no, sino el que proyectamos para adelante. No hay un problema con el tipo de cambio, en todo caso es la brecha", indicó.

Respecto de las proyecciones fiscales, afirmó que "el Fondo siempre está de acuerdo en que incrementes la recaudación, son áreas donde no hay mucha pelea. Es un tema de sendero fiscal, tampoco es que haya pelea, es lo que está acordado en el Presupuesto y ver evolutivamente cómo sigue y termina, no es una discusión tremendamente dura", concluyó.

FUENTE: Télam.