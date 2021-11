La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió que los jóvenes no se están aplicando la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, y alertó que si no se cumplen los esquemas podría haber rebrotes de la enfermedad.

"Desde el primer momento decimos que no terminó la pandemia, hasta que los países no vacunen a su población seguirá siendo una amenaza (...) Nosotros estamos con 80% de la población con cobertura de una dosis, el 60% con dos dosis, y los de más riesgo casi en 90% vacunados con dos dosis", dijo en Radio con Vos.

Y en ese marco, advirtió: "Estamos viendo una meseta en los jóvenes que no van a darse la segunda dosis". "Si la población no adhiere a la vacunación y sino se amplían todos los grupos de edades posibles va a superar el número de casos", agregó.

"Monitoreamos todo el tiempo la situación epidemiológica, lo que tenemos que hacer es disminuir hospitalizaciones y muertes, y eso lo hacen las vacunas. No tenemos ningún aglomerado urbano en situación preocupante. Hay que tratar de mejorar las coberturas de vacunación para seguir abriendo y no cerrar", sentenció Vizzotti.

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que en las últimas 24 horas fueron reportados por las distintas jurisdicciones de todo el país un total de 1.533 nuevos contagios de Covid-19 y otras 19 muertes.

Con las cifras del nuevo informe, el total de víctimas fatales en la Argentina desde el comienzo de la pandemia se elevó a 116.313, mientras que suman ya 5.310.334 los contagios.

De las personas que contrajeron la enfermedad, 5.175.526 lograron recuperarse, mientras que 18.495 aún están cursando la enfermedad.

Según consignó la cartera sanitaria, 572 pacientes contagiados de Covid-19 permanecían hoy internados en unidades de terapia intensiva, en tanto que el porcentaje de camas para adultos ocupadas para toda patología en centros de salud públicos y privados alcanzaba el 35,7% en el ámbito nacional y el 40,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En las últimas 24 horas se realizaron 42.809 testeos, por lo que desde el inicio de la pandemia ya se llevan efectuadas 25.759.848 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

