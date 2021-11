El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que las islas Malvinas “fueron, son y serán argentinas, mal que les pese a algunos” y sostuvo que al archipiélago “no lo vamos a cambiar ni por vacunas ni por deuda”, en el marco de un acto un día antes de la conmemoración por el Día de la Soberanía.

“Algunos minimizan esas tierras y se atreven a decir que paguemos vacunas entregando a las islas. Me asombra que lo digan en público. A las Malvinas no las vamos a cambiar ni por vacunas ni por deuda; vamos a pelear hasta que vuelvan a ser argentinas”, subrayó el mandatario al encabezar en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, el lanzamiento de la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”.

A principio de año, la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró que el Gobierno nacional “podría haberle dado” las Islas Malvinas al laboratorio Pfizer para acordar la provisión de vacunas contra el coronavirus, ante la demora en el avance del plan de vacunación.

En declaraciones televisivas, la ex funcionaria había planteado que Pfizer “no pidió los hielos continentales”, aunque añadió que “las Islas Malvinas se la podríamos haber dado”. Luego, en redes sociales, intentó aclarar sus palabras y dijo: “Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas”.

Aquellas declaraciones generaron un amplio rechazo. En ese momento, el ahora ex canciller Solá le salió al cruce con un tuit en el que sostuvo que “la frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su gobierno. Política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales. Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá”. Y se preguntó: “¿Bullrich no tiene Patria?”.

Este mediodía, el Presidente reiteró que “mal que les pese a algunos”, las Malvinas son argentinas. “No hay dudas del derecho que nos cabe sobre esas tierras. Algunos las minimizan, incluso se animan a decir que paguemos vacunas entregando las islas. Me asombra que lo digan en público. Que impactante, eh. Porque en esa islas quedaron las vidas de centenares de argentinos”, apuntó.

“Las Malvinas no las vamos a cambiar ni por vacunas ni por deudas, vamos a pelear hasta que las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Y si a alguno se le cruza otra idea, que la vaya abandonando. No es un Presidente que está decidido, es la argentinidad todo que quiere recuperar ese pedazo de tierra que nos robaron y que es nuestra, y por la que murieron muchos argentinos”, enfatizó.

Fernández insistió que “por el deber que tenemos moralmente de reivindicar a esos argentinos, no vamos a parar hasta que las Malvinas vuelva a ser argentinas”.

“Que nadie nunca nos robe el amor por Malvinas, que nunca nadie nos quite el derecho sobre esas tierras. Tenemos un deber con la memoria de cada uno de los que fueron a Malvinas. Vamos a seguir trabajando, por la vía diplomática, tratando de convencer al mundo que las Malvinas son argentinas”, concluyó.

