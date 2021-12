Alicia puso en funciones al nuevo Director Ejecutivo del Servicio Penitenciario Provincial

Este miércoles, en el Salón Blanco, la gobernadora Alicia Kirchner le tomó juramento y puso en funciones al nuevo director Ejecutivo del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Cruz, Sub Prefecto Marcelo Alcides Villaroel.

Acompañando a la mandataria estuvo el ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre; el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; y la ministra Secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez; junto a Secretarios de Estado, autoridades judiciales del Tribunal Superior de Justicia, funcionarios de distintos entes y niveles de Gobierno Provincial, oficiales jefes de los distintos establecimientos penitenciarios de esta localidad y del interior provincial y jefes de las fuerzas federales y armadas.

En función del Decreto Nº 990/18, artículo 26°, el Director Ejecutivo del Servicio Penitenciario Provincial tendrá rango y atribuciones de Subsecretario y sus funciones principales serán la conducción de la Institución Penitenciaria y ejercer la representación de la misma ante otras autoridades como así también proveer a la organización y control de los servicios de la institución en todo el territorio provincial.

Por su parte, el Sub Prefecto Marcelo Alcides Villarroel tras la puesta en funciones como nuevo Director Ejecutivo del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Cruz sostuvo: “Voy a redoblar los esfuerzos para hacer cumplir los derechos, reglamentos y leyes para el bien de la provincia”.

“Quiero agradecer a la señora Gobernadora Alicia Kirchner, al Ministro de Seguridad Lisandro De La Torre y al Secretario de Estado de Seguridad Gustavo González Díaz por confiar en mí esta enorme responsabilidad que me toca hoy transitar, y sepan que voy a poner el mayor de los esfuerzos para hacer cumplir los decretos, reglamentos y leyes para el bien de la provincia”, agregó.

Igualmente, Villarroel precisó: “También agradezco a todo el personal del Poder Judicial por el trabajo mancomunado que hemos llevado adelante para hacer cumplir la Ley N° 24.660 y a toda la gente de Educación en contexto de encierro donde hemos hecho un arduo labor para los internos”.

Por último, el Sub Prefecto indicó: “Hoy, en esta nueva función me toca redoblar los esfuerzos para trabajar día a día junto al personal penitenciario y sepan que no hay un jefe sino un colaborador al que pueden apoyarse para desarrollar su trabajo con la mayor jerarquía posible”.