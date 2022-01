Cómo inscribirse a Procrear Casa Propia 2022: conocé todos los detalles

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abre hoy lunes 3 de enero la nueva inscripción para el Procrear, el plan de acceso al crédito para la construcción de viviendas nuevas.

El ministerio que encabeza Jorge Ferraresiconfirmó que a partir de hoy, se abre la convocatoria para inscribirse a la línea de crédito Casa Propia de Procrear.

Existen dos tipos de créditos Casa Propia de Procrear: para construcción de viviendas y para refacción de viviendas ya construidas. Estas líneas de crédito otorgan más de 4 millones de pesos y plazos de hasta 30 años de plazo.

Cómo acceder al Crédito Casa Propia Procrear para la construcción

El Crédito Casa Propia Procrear es un beneficio que aporta soluciones para financiar hasta el 100% de la construcción de viviendas, de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en lote propio.

Para ello, el Ministerio de Desarrollo Territorial ofrece montos que llegan a $4 millones y plazos de 30 años.

Requisitos para la línea de Construcción Casa Propia Procrear

En tanto, aquellos que buscan acceder a los créditos a tasa cero para la construcción, deben reunir las siguientes condiciones:

Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente

Contar con Documento Nacional de Identidad vigente

Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $53.500 y $175.000

Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción

No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones

No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses

No encontrarse inhibido/a

Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes)

No se admitirán terrenos que se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos)

El terreno deberá estar escriturado antes del 31/3/2021, salvo que el terreno provenga de un organismo público

Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres)

La construcción deberá destinada a la Construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie

Cómo acceder al Crédito Casa Propia Procrear para la refacción

El Crédito Casa Propia Procrear es un beneficio que aporta soluciones para financiar la compra de materiales y mano de obra, para refacción y mantenimiento.

Para ello, el Ministerio de Desarrollo Territorial ofrece una línea de créditos, con montos entre $100.000 y $240.000, a pagar en 36 meses.

El plazo de pago es a través de financiación con tasa Hogar, que ajusta el capital según la evolución de los salarios.

Están destinados para que los interesados con casa propia puedan solucionar problemas de condensación, filtración de agua y aire en cubierta y muros, terminar paredes de interior, revestimientos, aislar techos, reemplazar aberturas, recambio de artefactos de iluminación y cableados, colocar pisos, entre otras reformas.

Requisitos para la línea de Refacción Casa Propia Procrear

Los interesados en acceder a los créditos para la refacción o construcción de vivienda, deben cumplir las siguientes condiciones previas a la inscripción:

Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente

Contar con Documento Nacional de Identidad vigente

Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $25.000 y $175.000

Tener entre 18 y 68 años al momento de la inscripción

Ser propietario o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo

No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses

No encontrarse inhibido/a

Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes)

Los participantes podrán incluir solo un/a cotitular, al que deberán estar unidos/as por alguno de los siguientes vínculos:

Matrimonio, en este caso, el/la cónyuge será considerado/a cotitular automáticamente

Unión convivencial

Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular

FUENTE: Ámbito.